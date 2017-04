Pari opportunità, Mori: "Zibello-Polesine inadempiente"

Sono stati fatti «passi avanti" nell’applicazioni della Legge Delrio (56/2014) in base alla quale nelle Giunte comunali «nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40%», ma «ancora c'è chi non si adegua». Così la presidente della Commissione regionale Parità, Roberta Mori, dopo i dati del Difensore civico sui 13 Comuni inadempienti a metà febbraio: nel frattempo 4 si sono attivati, ma tra gli inadempienti c'è ancora Polesine-Zibello e Modena, unico capoluogo di provincia, e il caso di Lagosanto, nel Ferrarese, dove sono gli uomini ad essere sottorappresentati.

«La legge non prevede sanzioni - ricorda Mori - ma è strettamente vincolante per i sindaci». Come ha già chiarito il Difensore civico regionale, Gianluca Gardini, il rispetto della quota di genere è un «ineludibile parametro di legittimità» per gli atti delle Giunte comunali, che diversamente potrebbero essere invalidati in caso di ricorso.

«Si procede con rispetto per il ruolo dei sindaci - rileva Mori - ma il nostro obiettivo è far rispettare la legge». Per questo nel novembre scorso il Difensore civico, in collaborazione con la presidente Mori, aveva inviato una lettera ai Comuni emiliano-romagnoli sopra i 3.000 abitanti. «Il nostro impegno inizia a dare risultati - commenta Mori - ma ci sono ancora realtà che non si adeguano».

Dei quattro Comuni che si sono attivati dopo la lettera, Castelfranco Emilia nel Modenese (come già in precedenza nel Reggiano a Baiso e nel Bolognese ad Altoreno Terme) il sindaco si è messo in regola nominando una donna in Giunta e a Casina (Reggio Emilia) sono state nominate due assessore in base a un bando pubblico; anche a Brisighella (Ravenna) è stato indetto un bando «non sono state trovate candidate rispondenti ai requisiti», fa sapere la presidente Mori; a Granarolo (Bologna), come ha spiegato il sindaco al Difensore civico, per le dimissioni di due assessore le loro deleghe sono state assunte dal primo cittadino «dopo aver esperito ogni tentativo utile».

Oltre a Modena, risultano invece inadempienti «senza aver fornito una valida motivazione» anche Bomporto e Zocca sempre nel modenese; poi Minerbio (Bologna), Saludecio (Rimini), Borgonovo Val Tidone (Piacenza) e, nel Ferrarese, anche Tresigallo oltre a Lagosanto.