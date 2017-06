Il mercato profuma dei mille sapori dell'Italia

I sapori dell'Italia in un unico e suggestivo mercato in piazza Ghiaia. Saranno presenti - oggi (dalle 10 alle 22), domani (dalle 10 alle 24) e domenica (dalle 10 alle 20) - circa un centinaio di espositori, provenienti da diversi regioni italiane: dall'Emilia Romagna al Piemonte, dalla Liguria alla Lombardia per arrivare fino alla Puglia. Gli organizzatori del «Gola Gola! Festival» hanno invitato anche le quattro regioni dell'Italia centrale colpite dal terremoto offrendo gli stand per la vendita dei loro prodotti di qualità. Presenti anche le aziende provenienti dai diversi territori Unesco, le cui città creative per la gastronomia saranno presenti in via Cavour. Il mercato di piazza Ghiaia, dai mille sapori e dagli altrettanti saperi, è sicuramente un viaggio nel gusto per scoprire importanti realtà del nostro paese. All'interno della piazza sarà allestito uno spazio, il Market Show, dove gli espositori metteranno in scena lo storytelling delle loro aziende: raccontando, così, cosa rende speciale la loro produzione.

Sarà un'occasione, quindi, per il pubblico di conoscere da vicino cosa rende unici quei prodotti. Un percorso tra prodotti e storie che renderà affascinante questa visita al mercato di piazza Ghiaia. Un ventaglio di prodotti per tutti i gusti: dall'aglio alla birra artigianale, dall'aceto al pane, dai salumi alle farine, dalle lumache al tartufo, ai dolci. E, nella tipicità, in via Cavour sette città creative Unesco della gastronomia. Senza dimenticare, sempre in via Cavour, l'iniziativa «Via Emilia da bere e da mangiare».

In via Imbriani e in via D'Azeglio, quest'anno al festival sono presenti anche alcuni mercati agricoli del territorio che, con i loro prodotti, arricchiscono l'offerta e mostrano la vitalità di un territorio, quello di Parma e delle province limitrofe, che produce e promuove un'agricoltura di qualità e rispettosa del territorio e dei consumatori.