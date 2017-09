Prosciutto protagonista sotto i Portici del Grano

Nel centro di Parma, sotto i Portici del Grano, domani aprirà il «Bistrò del Prosciutto di Parma», con tante iniziative per conoscere e degustare il principe dei salumi. Il taglio del nastro è in programma alle 11. Dopo la cerimonia inaugurale, alle 12.30, c’è «Brunch with us», storytelling in lingua inglese sulla lavorazione del Prosciutto di Parma, alle 13 l’incontro «Il Prosciutto di Parma invita a pranzo: l’ospite a sorpresa», per parlare di prodotti tipici e Dop che accompagnano i nostri piatti. A partire dalle 19.30 c’è «Hip hop ham», l’aperitivo in musica con dj set a cura di Dj Hutchy, insieme a spettacoli ed esibizioni di hip hop, dance hall e freestyle a cura di The Flow.

POSTAZIONE SOCIAL

Il bistrò del Prosciutto rimarrà aperto ogni giorno, fino al 10 settembre, ricco di iniziative stuzzicanti per scoprire il «dolce» di Parma. Sarà attiva la postazione social «Gusta, scatta e posta», ci saranno mostre fotografiche itineranti, si potrà abbinare il prosciutto il vino dei colli, o pane di diversi tipi, all’assaggio di diverse stagionature e tagli di prosciutto di Parma. Ogni orario avrà la sua musica e ci saranno navette a orari prefissati per raggiungere Langhirano e partecipare così agli eventi.

Domenica, alle 9, parte la biciclettata con arrivo a Langhirano e ritorno a Parma, a cura di Fiab Bicinsieme. Alle 11.30 arriva «I ham Parma: l’aperitivo con lo chef», con ospite Marcello Zaccaria. Lunedì 4 settembre è dedicato al gusto di scrivere: alle 11, si parla di letteratura e gastronomia con Isa Guastalla, mentre alle 18.30 il bistrò ospita «Giallo in cucina», con romanzi gialli ambientati fra cibo e cucina, scelti dai librai di Parma. Lo sport sarà il protagonista della giornata di martedì 5 settembre: alle 19 c’è l’aperitivo con campioni di varie discipline sportive si danno appuntamento ai fans per fotografie, autografi e un brindisi insieme.

Mercoledì 6 settembre, alle 19, arriva «GonGOLAndo”, a cura del Gola Gola Festival. Ci saranno tre piatti e tre cocktail preparati dal blogger Marco Furmenti e dal barman Mattia Schiaretti con live set e degustazione a seguire. L’evento fa parte di «Aspettando Gola Gola 2018». Giovedì 7 settembre, alle 18, i laboratori del gusto per bambini all’insegna della «Cucina (IN)tollerante» ovvero il cibo per tutti, a cura di Ilaria Bertinelli food blogger del blog «Uno chef per Gaia» e a seguire il «cooking show».

NOCHE DEL TANGO

Venerdì 8 settembre alle 19.30 c’è «AperiTango», con cocktail della tradizione tanguera, assaggio con esibizioni di tango e le tipiche empanads al formaggio rivisitate al Prosciutto di Parma; e a seguire, alle 21, la «Noche del tango» in piazza Garibaldi. Sabato 9 settembre sarà il penultimo giorno per assaggiare il prosciutto con la corona a cinque stelle, la chiusura è per domenica 10 settembre, ma prima, alle 19 inizierà «A tutta birra!»: Dj set e degustazione di finger food e stuzzicherie accompagnate dalle birre artigianali.