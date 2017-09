Pezzarossa e Rossi: in mostra scatti d'autore

Domani, alle 9.30, a Langhirano apre la nuova mostra del Fotocircolo amatoriale langhiranese - Pro loco di Langhirano. L’appuntamento è in piazza Garibaldi, in occasione del Festival del Prosciutto di Parma, con due viaggi nel mondo della fotografia: «Dolce Po» di Claudio Pezzarossa e «Scatti di gusto» di Alberto Rossi. La mostra rimarrà aperta tutto il giorno, domani e domenica, e poi ancora sabato 9 e domenica 10 settembre. L’autore di «Dolce Po», Claudio Pezzarossa è nato a San Secondo il 1° febbraio 1954. La passione per la fotografia arriva nella seconda metà degli anni 80, quando incontra il fotografo Claudio Carra, Pezzarossa lo considera suo maestro (oltre che amico). Scrive Romano Rosati, autore della presentazione della mostra: «Ottimo paesaggista, perfetto conoscitore di luce e colore, Claudio Pezzarossa può considerarsi oggi un fotografo completo: il corpus fotografico realizzato a tutt’oggi lo conferma. Accompagnato dall’amico Vincenzo Tosini, socio come Claudio del Fotocircolo amatoriale langhiranese, riprende arte e architettura a Milano, Matera, Venezia, Genova (cimitero di Staglieno) il fiume Po e la Bassa parmense. Fotografa in bianco e nero e a colori, locali e muri di manicomi abbandonati (Poveglia Volterra Mondello); luoghi di sofferenza e solitudine e, ancora, visita luoghi abbandonati (Villa Carona a Fornovo, altre a villa Moglia a Torino) fabbriche in disuso e abbandonate (Officine Reggiane Cormano). Con l’inseparabile Leica trascorre giorni e giorni seguendo le stagioni del grande fiume». Il risultato di questo viaggio sarà in mostra a Langhirano.

Alberto Rossi, classe 1971, è l’altro maestro in mostra (è lui ad aver insegnato i trucchi della fotografia agli iscritti del corso del Fotocircolo amatoriale langhiranese - Pro loco). La passione per la fotografia è scattata con una Polaroid, regalatagli dalla zia per la Prima comunione. Curiosità, passione e ricerca sono andate crescendo nel tempo e lo hanno portato ad iscriversi a scuole professionali di fotografia. Si è specializzato nella fotografia di still-life, in particolare nel campo del food lavorando presso Food Editore come fotografo specializzato e collaborando a numerose riviste e libri. Ha partecipato al progetto editoriale di Academia Barilla che ha visto la pubblicazione di 27 libri con oltre 2.500.000 copie stampate e tradotte nelle principali lingue straniere, cinese incluso. Per Mup Editore ha collaborato al libro «La fabbrica di cioccolato a Parma 50 ricette dolci e salate» e «Polpette per tutti». L’ ultima pubblicazione di Moka libri «Pesce: conoscerlo cucinarlo servirlo» lo ha visto protagonista. Unisce la ricerca della massima qualità della fotografia all’amore per la cucina di cui spesso si diletta a realizzare le ricette prima di arrivare a fotografarle.