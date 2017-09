Ernst Knam celebra i 20 anni del Festival

Il polo produttivo immerso nella Val Parma si trasformerà in una grande piazza di sapori in occasione della 20ª edizione del Festival del Prosciutto di Parma. E non a caso proprio a Langhirano, cuore pulsante di un comparto produttivo che nel 2016 ha sfornato 8 milioni e 700mila pezzi distribuiti in tutto il mondo, si terrà la cerimonia che questa sera, alle 18.30, darà ufficialmente via al Festival. Ospite d’onore della serata sarà il «Re» del cioccolato, Ernst Knam, il pastry chef noto al grande pubblico anche per il suo ruolo di giudice a «Bake Off Italia». «Mi fa davvero molto piacere inaugurare quest'edizione del Festival del Prosciutto di Parma, nientemeno che la ventesima. È un traguardo importante che non mi sorprende: valorizzare i prodotti tipici di un Paese come l’Italia è un’attività quanto mai fondamentale e apprezzata dal pubblico, a cui si dà l’opportunità di approfondire il rapporto tra il territorio e le sue specialità, tra le materie prime e la cucina» ha dichiarato Knam che questa sera, dopo i saluti delle autorità, sarà protagonista di un talk show, presentato da Francesca Romana Barberini, che affronterà temi cari alla food valley. Da non perdere, alle 19.30, l’inaugurazione della prosciutteria del Comune mentre alle 19.45 ci si potrà far trascinare in un vortice di gusto con l’apertura delle prosciutterie allestite dalle associazioni. Alle 20 tutti pronti per l’inaugurazione della 13ª edizione della rassegna di letteratura poliziesca e gastronomia «I sapori del giallo»; alle 20.30 apriranno gli stand della Cittadella del Prosciutto in via del Popolo. Alle 21 prenderà il via l’attesissima «Notte bianca del prosciutto», che porterà musica, spettacoli e intrattenimento per le vie del centro, mentre in piazza Ferrari si esibiranno la banda di Castrignano e le majorettes Le Orchidee. Alle 22.30 il Silent Party in piazza Ferrari; alle 23 nella piazzetta retrostante il municipio, si potrà ascoltare musica dal vivo e dj set.

Domani la manifestazione entrerà nel vivo, con ampio spazio alle degustazioni alla Cittadella del Prosciutto - che sarà inaugurata ufficialmente alle 10 e dove alle 10.30 si terrà una tavola rotonda dal titolo «C’è la ripresa: impresa e lavoro», a cui prenderà parte il viceministro dell’Economia Enrico Morando, Cesare Azzali, direttore dell’Unione Parmense degli Industriali, e Federico Ghillani, segretario provinciale di Cisl - ma anche nei prosciuttifici stessi, che daranno il via a «Finestre aperte», e al Museo del Prosciutto di via Bocchialini dove, alle 11, si potrà partecipare ad una visita guidata con il conservatore dei Musei del Cibo, Alessandra Mordacci. Dalle 10 alle 13, alle 16.30 e alle 19 in piazzetta Caduti del Galilea appuntamento con «I sapori del giallo», mentre le degustazioni di prosciutto, sakè, birra, aceto e parmigiano terranno banco alle 16 e alle 17 alla Cittadella del Prosciutto. Alle 17.30 sarà presentato il nuovo allestimento multimediale del Museo del Prosciutto di Parma e il «Prosciutto di Pietra» dello scultore Marcello Rigucci. Alle 18 appuntamento a tu per tu con le fasi di lavorazione del prosciutto in piazza Ferrari, presentate da Francesca Romana Barberini; alle 18.30 i «Prosciutti dal mondo» si presenteranno alla Cittadella del Prosciutto. Alle 19 torna il raduno Harley «Run del Prosciutto di Parma» nel cortile della scuola primaria, mentre alle 21 tutti in pista con il ballo liscio. Alle 21.30 appuntamento con la musica italiana, in piazzale Melli, per il concerto di Francesco Gabbani, mentre la serata proseguirà in musica (dalle 23 nella piazzetta retrostante il municipio) anche con la serata «Taverna Ponte Dance ‘80-’90-2000». Il programma del Festival prosegue nelle giornate di domenica (da segnare in agenda, tra gli altri appuntamenti, quello che alle 18 in piazza Ferrari vedrà protagonista Vittorio Sgarbi, che parlerà di «Cibo, storia, arte. La cultura alla base della tradizione e dell’identità di un territorio») e nei weekend del 9-10 e del 16-17 settembre con tanti eventi riportati nell’agenda che potrete consultare nelle pagine seguenti di questo inserto speciale.