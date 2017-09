Orientarsi tra i sette padiglioni a caccia del pezzo più desiderato

INFORMAZIONI UTILI: COME ARRIVARE

Tante le alternative per raggiungere il sito fieristico, in macchina, in treno o in autobus

La struttura fieristica di Parma si trova in una posizione congeniale.

Per chi arriva in auto, dall’uscita dell’autostrada (A1) è possibile raggiunge direttamente e rapidamente la location che ospita la

kermesse grazie alla nuova arteria complanare che la collega direttamente con il casello autostradale.

Molto comodo, per coloro che arrivano in treno, è il servizio di shuttle bus, attivo durante la manifestazione che collega, in soli dieci minuti, il sito espositivo con il centro città e la stazione ferroviaria.

Il “Mercante” in numeri tra spazi ed espositori

36 Edizioni. Da quasi quarant’anni il “Mercante” si conferma la fiera di riferimento per i vintage addicted

1.000 Espositori. Più di mille gli operatori che presentano opere di modernariato e antichità

52.000 Visitatori. Nel 2016 a varcare i cancelli di Mercanteinfiera sono stati in 52.000

45.000 Metri quadrati. La superficie espositiva dell’attesa kermesse parmense è pari a circa 45.000 metri quadrati