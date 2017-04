Innovazione digitale a due velocità

Più di un'impresa alimentare su due (57%), tra quelle di medio-grande dimensione, ha già introdotto tecnologie digitali legate ad Industria 4.0 all'interno del proprio processo produttivo. Il restante 43%, invece, non ha ancora implementato alcun processo di trasformazione digitale.

La diffusione Il grado di familiarità con la quarta rivoluzione industriale, tuttavia, risulta ancora molto basso tra le aziende della filiera agroindustriale: il 42% è poco informato, pur avendo adottato già tecnologie digitali, e l'8% non se sa nulla; la quota di quelli che non hanno alcuna conoscenza in materia sale al 36% tra le imprese che non hanno messo in campo tecnologie ad hoc.

È quanto rilevato dall’indagine «Industria 4.0: impatto socio-economico sul settore agroindustriale italiano» condotta da Nomisma e Fondazione Metes. L'indagine ha coinvolto un panel di 200 aziende alimentari con un fatturato superiore ai 10 milioni di euro e un numero medio di 92 dipendenti.

La tecnologia più diffusa La sicurezza informatica è la tecnologia digitale più diffusa tra le aziende italiane attive nell'alimentare: ben il 47% l'ha già adottata all'interno delle proprie funzioni aziendali. Seguono il cloud, diffuso nel 21% delle aziende, e l'Iot (15%), mentre big data e robotica collaborativa coinvolgono rispettivamente il 12% e il 10% delle aziende. Molto meno diffuse risultano, invece, le tecnologie della realtà aumentata e della manifattura additiva. In generale, dunque, gli investimenti correlati ad Industria 4.0 all'interno della filiera agroindustriale sono principalmente legati a meccanismi di difesa delle proprietà intellettuali e dei dati aziendali. I principali benefici che le aziende affermano di aver tratto dall'adozione delle tecnologie in chiave 4.0 sono la riduzione dei costi di produzione (segnalata dal 56% delle imprese), il miglioramento della produttività (46%) e l'aumento delle informazioni relative al processo produttivo (41%).

Propensione a investire Sul fronte della volontà a investire in futuro, la quasi totalità delle aziende che hanno gia adottato tecnologie legate ad Industria 4.0 sono pronte ad effettuare investimenti in digitalizzazione ed innovazione e ben il 79% intende utilizzare gli incentivi previsti dal Piano nazionale per supportare gli investimenti.P.Gin.