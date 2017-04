Si fa presto a dire show cooking

Show cooking, per molti è semplicemente la cucina che si trasforma in spettacolo. Beh, ci può stare. Ma ormai è diventato anche un modo di appassionare, di consigliare, di favorire la passione per il buon gusto e per una professione, quella del cuoco, difficile altrimenti da spiegare. E non è tutto. Spesso è anche un modo simpatico, interattivo e coinvolgente di fare marketing.

Due categorie

Per questo si possono dividere gli show cooking in due grandi categorie: quelli organizzati appositamente per le tv e quelli organizzati direttamente dalle aziende. Ma in entrambi i casi i protagonisti sono sempre gli stessi, ovvero gli chef e le ricette. All'inizio, in tv ma anche sulla carta stampata specializzata, andavano forte i consigli della nonna, solitamente anonimi.

Tipo, «per eliminare l'odore di cipolla o aglio dalle mani lavale con sapone di marsiglia a cui avrai aggiunto un cucchiaino di caffè in polvere». Così, per dire. E ricordare. Solo pochi illuminati parlavano di altre cose in tv: memorabile l'intervista di Mario Soldati a Peppino Cantarelli.

Era il 1957, Soldati conduceva «Nella valle del Po» e Cantarelli parlava di cibi genuini, di accoglienza, di champagne e culatello.... E la moglie Mirella parlava di ricette. Son passati sessant'anni ma nessuno come loro ha parlato di cibo con tanta passione in tv. Da allora di acqua ne è passata nella valle del Po ed ecco lo show cooking. Magari illudendo aspiranti chef con l'idea che basta saper fare un piatto, una buona ricetta, per infilarsi giga e cappello da cuoco. Show dove si esercita il potere del pollice verso: in alto sei salvo, in basso sei destinato al pubblico ludibrio, magari offeso, nel nome dello show (non cooking) e dell'audience.



Lo spettacolo live

Il vero show cooking invece è quello che si può guardare e toccare. Pensate agli chef che lavorano a pochi metri da voi, che vi spiegano cotture, temperature, segreti. E ancora come scegliere le materie prime e come utilizzarle al meglio. Il vero futuro dello show cooking è questo, che lo organizzino aziende o ristoranti. Lo show cooking è bello quando è «live». Un po' come i concerti, le esibizioni... E uno chef che spiega, lavora, suda, impiatta... E poi fa assaggiare ai suoi «spettatori» privati.

Questo è lo show cooking. Che in certi ristoranti fa quasi parte del menu. Da anni. Pensate a quando andavano di moda i piatti flambé: quel piccolo rivolo d'alcol aggiunto al piatto, che bruciava come le candele, quasi invisibile... Anni passati, ma diciamolo al tavolo faceva un gran effetto... Poi il gelato: ancora adesso chef rinomati arrivano davanti al tavolo e mescolano, mescolano, mescolano sino allo sfinimento per dare il gelato migliore, servito all'istante.

L'esempio di Bottura

Non sono queste le vere «demo» in cucina? Qualche anno fa, a Colorno, tal Massimo Bottura, famoso chef che poi sarebbe stato incoronato come migliore del mondo, aggiustò un tortello amaro aggiungendo fiori, Parmigiano e poco altro. Intorno a lui tantissimi spettatori, sorridenti, felici di vederlo all'opera. Ecco, questo è il vero show cooking: uno chef, una cucina, i prodotti migliori e la gente che lo guarda, che memorizza quei gesti, il taglio della carne, la sfilettatura di un pesce, una julienne di verdure. E sin qui la vista. Con la possibilità di toccare quella carne, quel pesce, quella verdura. E sin qui il tatto. Poi sentire il suono di una frittura, il bollore di una pentola, l'armonia di una rosolatura.

Ed ecco l'udito. E naturalmente i profumi, gli odori. La vista. Ed infine annullare tutto ma ricordarsi di tutto, assaggiando la carne o il pesce o la verdura o qualunque cosa abbia preparato lo chef... Il gusto, il quinto senso. Ecco, il vero show cooking è quello che mette in moto tutti i sensi. Lo fanno i grandi chef, live. Ed è un piacere essere coinvolti.