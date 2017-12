Dall'anello fino al chocker: il gioiello come metafora

Regalare un gioiello è uno dei gesti eternamente validi, un classico che non passa mai di moda. I bijoux sono metafore, simboli da indossare al polso o da allacciare al collo, che trovano nel Natale l’occasione perfetta per essere regalati.

Qualche suggerimento? Dalla spilla gioiello a forma di stella alla collana in corda con dettagli in strass e vetro resina, passando per gli orecchini in oro impreziositi da pietre rosa pesca, per arrivare all’anello con cristalli. Per chi ama i bracciali, inoltre, questo è il momento dei bangles, modelli rigidi e dal design geometrico che negli ultimi tempi stanno spopolando tra le ragazze di ogni età. Per impreziosire il collo della propria amata, invece, sono molto popolari quest’anno le collane corte e, soprattutto, le collane choker, originali strisce di velluto o di sottilissimo cuoio presenti anche nelle linee dei marchi di lusso.

PER LEI E PER LUI

In tema di bracciali, piacciono moltissimo i charms. Perfetti per attirare gli sguardi o semplicemente per completare il look, i ciondoli sono oggi proposti nei modelli più insoliti: Pandora,

ad esempio, impreziosisce i suoi bracciali con Mickey Mouse, Minnie, le principesse e tanti altri personaggi iconici dei cartoni animati Disney, mentre Dodo, un altro brand famoso per i suoi ciondoli, ha proposto soluzioni più “sbarazzine”, ispirate al tema marino e dai colori vivaci.

Gli amanti di Harry Potter troveranno invece in Noble Collection un marchio di riferimento: il bracciale si arricchisce di un tocco di magia con i charms dedicati alla celebre saga di Hogwarts.

IL TREND

Da non dimenticare, infine, che designer di gioielli e aziende sono testimoni di un’evoluzione di tendenza che nelle ultime settimane sta facendo molto parlare di sé. Stiamo parlando dell’anello di fidanzamento per lui, un accessorio singolare che stampa e aziende anglosassoni hanno soprannominato “mangagement ring”.

Il centrotavola di grande effetto: l'intreccio di candele e piante

Indispensabile per rendere l'ambiente accogliente

Chi si è preso in carico il compito di preparare il cenone o il pranzo di Natale non deve pensare solamente a cosa cucinare, ma anche a come rendere bello e accogliente l’ambiente.

A questo proposito, uno degli elementi più importanti è senza dubbio il centrotavola: sono molte le idee per stupire gli ospiti insieme a ricette deliziose e leccornie tradizionali.

Il tocco di luce

Non possono ad esempio mancare le candele, capaci di creare un’atmosfera magica, ospitate in un tronco decorato con del muschio o delle bacche oppure in un barattolo riempito di sassolini bianchi.

Sempre restando in questo ambito, sono particolarmente suggestive le lanterne, magari caratterizzate da uno stile retrò.

CON PETALI DI FIORI

Altrimenti si può puntare sulle piante: basta pensare al giacinto, con il suo profumo inconfondibile, oppure ai vasetti di piante grasse di piccola o piccolissima taglia, che possono essere anche regalate poi agli ospiti. Per un centrotavola creativo, infine, bastano alcuni fiori freschi e un velo d’acqua sul fondo: così si realizza una deliziosa composizione con cui decorare la tavola, perfetta per una merenda romantica o per il pranzo di Natale.