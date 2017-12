Un piacere “fumante”: tutti i mille volti del caffè

Natale è ormai vicino e, in questo periodo, è bene pensare a chi, tra i propri amici o tra i propri familiari, non vuole mai rinunciare a quegli istanti di piacere assicurati dal semplice gesto del gustare un buon caffè. Dalle tazzine d’autore, passando per accessori per iPhone e lenzuola, è facile trovare l'idea che meglio saprà conquistare un coffee addicted.

COME AL BAR

Curioso, originale e divertentissimo è lo stencil per decorare la schiuma di cappuccino e caffè macchiato, creando una "finta" latte art.

Dal cuore alla renna, fino al paio di baffi, sono svariate le immagini da ricreare sulla schiuma per dare la carica giusta alla giornata.

In alternativa, è possibile ottenere un effetto wow utilizzando un particolarissimo macchinario la cui tecnologia sfrutta un metodo molto simile a quello delle stampanti 3d: un getto di estratto di caffè, disponibile in varie tonalità, viene emesso dalla macchina per ricreare un’immagine sulla schiuma, come se questa fosse una vera e propria tela.

GLI IMPERDIBILI

Per preparare un caffè a regola d'arte ci vuole la corretta quantità di povere: ecco dunque che, per chi ama il piacere di un buon espresso, si rivela particolarmente utile il dosatore caffè salvafreschezza, che, dotato di clip per il sacchetto, contribuisce a mantenere il caffè fresco e il pratico dosatore sempre a portata di mano. Tutti sanno bene, inoltre, che il caffè raggiunge il massimo della sua piacevolezza quando è appena stato preparato: a far sì che mantenga sempre la sua bontà, come se fosse appena fatto, ci pensa lo scaldatazza usb. Un supporto elettrico a forma di biscotto è in grado di tenere al caldo, per quanto tempo si desidera, qualunque bevanda contenuta in una tazza di ceramica normale o in un bicchiere. Basta semplicemente porre la tazza, o il bicchiere che sia, sul supporto e attaccare il cavo usb dell'apparecchio ad un pc affinché lo scalda tazza fornisca l'energia necessaria a mantenere la tazza calda.

Fino a quando il pc sarà in funzione, la bevanda rimarrà sempre calda.

I vantaggi dei sacchi di juta: alleati dei chicchi e dell'arredo

Materiale biodegrabile e riciclabile, oltre che versatile

S e si desidera stupire il collega o l'amico che non rinuncerebbe per nulla al mondo ad un paio di caffè al giorno il top è regalare, in occasione del Natale, un grande rifornimento di caffè crudo, proposto all'interno di sacchi di juta, un materiale che, a differenza di altri metodi di confezionamento, è povero, tradizionale e non inquinante.

Il suo merito principale, inoltre, sta nella capacità di lasciar “respirare" il caffè al suo interno.

LE CARATTERISTICHE

Oltre ad essere al 100% biodegradabile e riciclabile, la juta è una fibra naturale con riflessi lucenti e dorati e perciò è chiamata la fibra d’oro.

Inoltre, è la seconda fibra vegetale più importante dopo il cotone, in termini di utilizzo, consumo globale, produzione e disponibilità ed è caratterizzata da un elevato carico di rottura, una bassa estensibilità e garantisce un’alta traspirazione del tessuto.

La juta è, quindi, molto adatta nell’imballaggio dei pacchi di beni agricoli.

SIMPATICI POUFF

Ma, in aggiunta alle sue caratteristiche, la juta è anche un materiale eccellente per realizzare interessanti elementi d'arredo. I pouff a sacco imbottiti, ad esempio, sono estremamente accoglienti e confortevoli e sono pezzi meravigliosi che possono arricchire le case dal design casual. Hanno la capacità di adattarsi alla forma e conformazione del corpo per fornire una posizione ideale a chi li utilizza per rilassarsi.

In più, i pouff tendono ad avere un look vintage, anche se il loro design è contemporaneo e originale. Molto particolari sono proprio quelli realizzati a partire dai grandi sacchi usati per conservare i chicchi di caffè, riutilizzati in diverse occasioni.