Come la tecnologia ti risolve la vita

La funzione della tecnologia è principalmente quella di rendere la vita più facile. E negli ultimi anni la scienza ne ha fatti di passi in avanti.

Per la vita di ogni giorno esistono tanti piccoli strumenti capaci di aiutarci, tenerci impegnati e fornirci informazioni utili: tutte idee perfette per apprezzatissimi doni natalizi.

Lavoro e tempo libero

Partendo dal tempo libero, esistono in commercio un’infinità di piccole videocamere da utilizzare proprio sotto le Feste per immortalare i momenti felici insieme a parenti e amici.

Non va poi dimenticata la musica, valida compagna durante il Natale: ecco quindi le cuffiette wireless o i piccoli speaker da portare sempre con noi.

Pensando al lavoro, si può regalare all’amico sempre in viaggio la tastiera che si arrotola e si mette comodamente in borsa; chi invece non ha proprio senso dell’orientamento può sempre comprare (o farsi regalare) il navigatore da applicare allo scooter. Infine, dopo aver lasciato l’ufficio e non essersi persi per strada, è il momento di festeggiare a tavola con gli amici: ma la carne che è sulla brace, sarà cotta a puntino?

Nessun problema, c’è un’app anche per quello. Per il collega con il pallino dello sport, infine, non ci sono dubbi: il regalo che lascerà a bocca aperta è lo smartband, un braccialetto intelligente da indossare al polso utilizzato per effettuare la telemetria di dati come battito cardiaco, movimento, conta passi e geolocalizzazione.

Tanti d(r)oni sotto l’albero

Dopo il boom dello scorso anno, anche per questo Natale sono attesi altri grandi acquisti di droni. Le piccole telecamere con le eliche, da pilotare a distanza, piacciono infatti ad adulti e ragazzi. I prezzi inoltre sono diventati anche abbastanza abbordabili e con qualche centinaio di euro ci si può portare a casa un piccolo ritrovato della tecnologia, da utilizzare sicuramente per le feste, ma soprattutto quando le giornate si allungheranno e sarà più piacevole stare all’aria aperta.

I droni, è bene sapere, non sono però tutti pronti immediatamente al volo; una volta estratti dalla scatola è necessario montarli, e a volte è indispensabile avere una certa affinità con il modellismo.