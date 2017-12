Natale più genuino con il green

Chi è attento alla natura, non può rinunciare, anche a Natale, ai prodotti biologici. Solo nel campo dei dolci, esistono tante varianti di pandori e panettoni tutti da gustare.

IL PANDORO

Gli ingredienti del pandoro biologico sono di alta qualità: lievito naturale bio da pasta madre e zucchero di canna. In commercio si possono trovare non solo pandori bio classici (con farina di grano tenero tipo 0), ma anche pandori di farro bio.

IL PANETTONE

Lo stesso discorso vale per il panettone biologico: da quello tradizionale a quello farcito con crema al prosecco.

Il panettone bio viene incontro anche alle persone celiache con un prodotto dolciario senza glutine, e a coloro che non amano i canditi e preferiscono magari gocce di cioccolato fondente. Per chi segue il movimento etico vegano, esistono panettoni vegani al farro, al kamut, al frumento con uvetta bio o mirtilli rossi.

Un altro dolce natalizio è il torrone bio. Anche qui mille varietà: alle mandorle e miele bio, alle nocciole, al cioccolato fondente.

NEL BICCHIERE

Assieme a pandoro e panettone, ci vogliono anche spumanti e prosecchi di stampo biologico. Una tipologia di bottiglie che piace sempre di più tanto che nel 2015 la percentuale di italiani che hanno acquistato almeno una bottiglia di vino bio è aumentata di quasi 15 punti, passando dal 2% nel 2013 al 16,8% odierno.

L'hi tech in cucina per chef appassionati

Tra robot “sensibili” e pentole smart

Aspiranti partecipanti a “MasterChef”, cuochi in erba o, più semplicemente, appassionati di fornelli.

Ogni anno è la stessa storia: cosa regalare per Natale a chi ama dilettarsi ai fornelli, mostrando le proprie capacità e sperimentando ricette sempre nuove? Il consiglio è quello di puntare su elettrodomestici da cucina all’insegna dell’hi tech.

Fra stile e tecnologia

Qualche esempio? Si va dai robot multifunzione, capaci di regolare la velocità a seconda della consistenza del cibo e ideati per ottenere il massimo risultato con il minimo di consumo di energia elettrica, al minitritatutto, perfetto per preparare gustose salse o zuppe deliziose. Sulla stessa linea anche le impastatrici, oggi caratterizzate da uno stile innovativo, dotate di un set di fruste adatte per ogni tipo di impasto.

Non vanno poi dimenticate le pentole: ne esistono di ogni forma e materiale, pure con rivestimenti ceramici, antiaderenti o in titanio. Tecnologicamente avanzati i modelli elettronici, dotati di display per il controllo della cottura e progettati per mantenere al caldo le pietanze una volta pronte.