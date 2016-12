Top10 2016 09) Bomba d'acqua e grandinata: bufera su Parma

Bufera su Parma dalle 19 circa: bomba d'acqua, vento forte e grandinata. Tra i primi disagi segnalati, sospesa la partita di rugby tra Zebre e Connacht (era sul 22-10). Acqua dentro all'Euro Torri e nella zona (Video). Strada allagata in via Bixio. Garage allagati in via Montanara, ma segnalazioni di allagamenti arrivano da un po' tutta la parte sud della città. Problemi anche nella Bassa. Sottopasso di via Venezia chiuso, con due auto bloccate nell'acqua. Barriera Repubblica e Barilla center, acqua alta segnalata per strada e in alcuni scantinati. Alcuni punti della Tangenziale Nord allagati. Disagi in via Spezia e nel sottopasso di via Budellungo. Cantine e garage allagati in zona via Testi-via Toscana.

Centralino dei vigili del fuoco in tilt.