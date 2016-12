Top10 2016 08) Signorini al Tg5: "Angelina Jolie si è rifugiata a Parma"

La notizia regina del gossip dell'anno porterebbe incredibilmente a Parma. Usiamo mille condizionali, ma Angelina Jolie, avete letto bene, proprio lei, si troverebbe a Parma. O, perlomeno, da qui sarebbe passata. Sapete già tutto sulla richiesta di separazione dell'attrice da Brad Pitt. Le ombre che calano sull'attore saranno verificate, chiarite e, speriamo, smentite. Lei è sparita improvvisamente. Non si avevano notizie su di lei, perlomeno fino a sera quando un sito specializzato di gossip (361 magazine) ha dato sue notizie. E lo ha fatto con sicurezza: "Angelina Jolie è scappata a Parma". E fin qui uno sorride, ma quando il re del gossip, Alfonso Signorini, lancia l'identica notizia al Tg5, impossibile non citarla. Insomma, secondo il sito e secondo il re del gossip, Angelina sarebbe stata vista in città questa mattina. Ospite di un amico (parmigiano?) in Costa Azzurra si sarebbe spostata qui. Un amico con villa vicina a quella della (ex) coppia nel Sud della Francia. Lui l'avrebbe accolta e, appunto, portata qui. Ma, sempre in giornata, sui cieli della città sarebbe stato avvistato un elicottero. Stanno andando altrove? Arriva qualcuno? In effetti, Parma, così tranquilla, sarebbe l'ideale per sfuggire agli scatti, al gossip e ai riflettori.