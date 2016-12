Top10 2016 07) Doppia auto-ariete: ladri a Media World

Doppia spaccata: questa la tecnica con cui stanotte c'è stata una incursione nel centro commerciale Euro Torri.

I ladri avevano nel mirino Media World, il centro commerciale Hi-Tech. Arrivati dalla parte nord (per capirci quella che poi si collega con il Centro Torri), i malviventi hanno utilizzato in due riprese una Bmw: prima per sfondare la porta d'ingresso dell'intero centro commerciale, e poi per le vetrate interne del Media World.

A quel punto pare sia scattato l'allarme, e i malviventi hanno avuto il tempo di fare razzia di telefoni cellulari prima di fuggire con un altro veicolo mentre intervenivano le guardie giurate di Ivri e Coopservice e veniva dato l'allarme alle forze del'ordine.

Guarda il servizio del Tg Parma