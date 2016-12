Top10 2016 02) Quelli che in fondo se l'è andata a cercare

L'andavano a prendere fuori da scuola, alle medie: poi la portavano in una casa in montagna, o sotto un ponte o al cimitero vecchio. E la violentavano. In nove: a turno e poi insieme. La tenevano ferma per i polsi, che non si agitasse troppo la bambina: perché è così, se non lo sapete, che la chiamano le carte dell'inchiesta. E di quello e nient'altro si tratta: di una bambina di 13 anni. Stuprata dal branco: dal figlio di un maresciallo dell'esercito, dal fratello di un poliziotto, dall'erede di una potente cosca. La violentavano per ore: poi quando avevano finito la obbligavano a rifare il letto. E' successo in Calabria, a Melito di Porto Salvo: ed è andata avanti così per tre anni. Tutti sapevano: nessuno ha parlato. Alla fiaccolata organizzata per lei, l'altra sera, sono andati in 4 gatti. Perché in tanti, in quel profondo Sud, dicono: «E' colpa sua, se l'è andata a cercare». Già. Un po' come la parmigiana Alessia Della Pia, massacrata a calci e pugni lo scorso dicembre dal suo fidanzato, il tunisino Mohamed Jella.

Quella volta a non avere dubbi fu l'ormai ex consigliera comunale del Movimento 5 Stelle di Civitavecchia, Rosanna Lau: «Dire che se l'è andata a cercare è il minimo – scrisse su Facebook - : se fosse sopravvissuta l'avrei insultata». Bene, brava, bis. Una sorte che non ha risparmiato nemmeno Giulio Regeni, il ricercatore universitario torturato e ucciso dai servizi segreti (o da chissà chi altro) in Egitto. Stava solo facendo il suo lavoro: di più, stava solo cercando di farlo bene. Eppure anche in quel caso il sospetto si aggirò prepotente: «Se l'è andata a cercare, l'Egitto è pericoloso, doveva farsi i fatti suoi». In fondo aveva 28 anni: non poteva andare a bere come tutti degli spritz in piazza con gli amici? I casi sono mille: capitò pure al povero Marco Simoncelli, il centauro morto in gara in Malesia. A esternare, con tempismo eccezionale (era il giorno dei funerali) fu il padre di Jorge Lorenzo, Chico: «Simoncelli è un pilota pericoloso, se l'è cercata». A volte, invece, la sentenza arriva addirittura a freddo, a bocce ferme: dell'eroe borghese Giorgio Ambrosoli, il liquidatore della banca privata italiana di Michele Sindona assassinato nel 1979, Giulio Andreotti – un politico che, nonostante i mediocri che ci sono in giro oggi, non ci manca – disse, intervistato da Minoli, che «era una persona che se l'andava cercando». Ecco, in attesa che qualche altro imbecille o frustrato solone da social, affermi che anche Elisa Pavarani, la 39enne uccisa sabato a coltellate dal suo ex, se l'è, in qualche modo, cercata, vorrei esprimere tutto il mio disagio nel fare parte della stessa comunità umana dove gli esperti della morale del bar dello sport vogliono a tutti costi comunicarci il loro pensiero. Fatico a sentirmi italiano (come in una famosa canzone di Giorgio Gaber) davanti a tanta ignoranza, idiozia e cattiveria. Lo sapete bene: non se l'è cercata la bimba di Melito come nemmeno Alessia e gli altri. Affermarlo è un insulto, un'ignominia, uno schiaffo alla civiltà. E' l'alibi di chi, senza mai alzare il sedere, si erge paladino della morale. Quando invece sarebbe meglio si mettesse nei panni altrui: e tentasse di capire, di ragionare, di progredire. A costo di andarsela a cercare.

