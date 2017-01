Tutte le novità per le revisioni

Regole più severe, miglioramenti e una maggiore formazione da parte del personale. Sono queste le coordinate lungo le quali si muovono le novità per quanto riguarda la revisione auto. Si tratta di un tema importante, sempre al centro dell’interesse da parte delle istituzioni: un veicolo in salute ed effi ciente è infatti più sicuro per il guidatore e, più in generale, per gli altri “utenti” della strada.

DAL 2017

Già negli scorsi anni la revisione dell’auto è stata al centro di numerosi cambiamenti, tutti orientati verso una maggiore stretta nei controlli e verso regole più rigide. Dal 2016, infatti, la Motorizzazione effettua controlli sulle operazioni di revisione, che vengono filmate e archiviate grazie all’utilizzo di dispositivi di videosorveglianza. Ciò assicura una maggiore efficienza e uniformità sugli interventi.

Un ulteriore miglioramento è previsto a partire da quest’anno, grazie alla direttiva europea 2014/45/Ue. Le regole diventeranno più severe, in modo da garantire standard più elevati ed aumentare di conseguenza la sicurezza complessiva nelle strade. Tra la novità previste, si sottolinea l’importanza della formazione e delle competenze da parte del personale, in particolare nel campo elettro-meccanico. Il proprietario del veicolo, inoltre, diviene garante dello stato di salute della propria autovettura, come nel caso, ad esempio, della manomissione di contagiri e tachimetri.

La direttiva europea dovrà essere recepita dall’Italia entro il 20 maggio del 2017 e i centri di revisione dovranno adeguarsi

entro il 2023.

LA PROPOSTA

Infine, una proposta relativa alle revisioni presentata nella Legge di Stabilità 2017, e che potrebbe essere ripresa in futuro, è l’obbligo, da parte delle auto officine, di verificare se la vettura è in ordine con il pagamento del bollo.

Tempistiche e costi per non sbagliare

Nonostante le trasformazioni avvenute nel settore negli ultimi anni, le scadenze relative alle revisioni periodiche dei

propri veicoli rimangono le stesse anche nel 2017. Questa operazione, infatti, deve essere effettuata, sia per le auto che per le

moto, dopo quattro anni dall’immatricolazione del mezzo e poi ogni due anni.

Il periodo si riduce ad un anno nel caso di veicoli “particolari”, come taxi, auto per il noleggio con conducente, vetture impiegate per il trasporto di cose con determinate caratteristiche, autobus, autoambulanze e altri

veicoli “atipici”, come le auto elettriche.

Dunque, quest’anno dovranno essere portati in officina le moto e le auto revisionate nel 2015, entro il mese corrispondente a

quello in cui è stata svolto l’intervento precedente.

Nel caso di mezzi nuovi, la revisione va fatta dopo quattro anni nel mese corrispondente al rilascio della carta di circolazione.

Attenzione: se la revisione non viene rinnovata, il proprietario rischia di essere colpito da una sanzione pecuniaria (di alcune centinaia di euro), dal sequestro del libretto di circolazione e del fermo del mezzo. Per procedere al rinnovo della revisione scaduta basta fissare un appuntamento all’Aci e alle officine autorizzate. Per quanto riguarda il costo

dell’operazione, bisogna fare riferimento alla quota stabilita dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.