Patente, come rinnovarla

A causa della costante evoluzione delle normative di settore, occorre prestare particolare attenzione alle pratiche per il rinnovo della patente: per fare l’operazione in tutta tranquillità bisogna infatti essere aggiornati, seguendo le regole

attualmente in vigore. In questo modo si possono evitare problemi e sanzioni anche molto pesanti dal punto di vista pecuniario: chi si mette alla guida con la patente scaduta rischia infatti una multa fino a 639 euro, con la sanzione

accessoria della sospensione del documento.

Senza dimenticare i “nodi” che potrebbero emergere in caso di incidente: l’assicurazione potrebbe esercitare il diritto di rivalsa, pretendendo dall’assicurato i danni.

I TEMPI

Secondo la normativa più aggiornata del settore, il rinnovo della patente va effettuato a seconda dell’età. In particolare, per

quanto riguarda la licenza di tipo B, l’operazione va effettuata ogni dieci anni fino ai 50 anni, ogni cinque per chi ha un’età compresa tra i 50 e i 70 anni, ogni tre anni dopo i 70 anni.

I patentati che hanno invece già compiuto 80 anni sono chiamati al rinnovo ogni due anni: per loro, in ogni caso, non sono

previsti controlli particolari rispetto alle altre fasce di età. Si ricorda, inoltre, che a partire dal 19 gennaio 2013, la data di scadenza della patente (di tipo A e B) è quella della propria nascita.

LA VISITA

Per quanto riguarda invece la procedura, secondo quanto definito delle normative più recenti è necessario, prima di tutto, effettuare due versamenti presso l’ufficio postale: il primo deve essere intestato al Dipartimento dei Trasporti Terrestri, il secondo è a titolo di imposta di bollo sul C7C 4028. Per ciò che concerne la documentazione, occorre la propria

patente, la carta d’identità (o, in alternativa, il passaporto), la ricevuta dei versamenti effettuati in precedenza, la tessera sanitaria, due fototessere e gli occhiali da vista, se si utilizzano abitualmente. Se il soggetto è affetto da patologie

particolari, è tenuto a portare un’autocertificazione.

Un’attenzione particolare viene data a chi soffre di apnee notturne, che potrebbero portare a disturbi nel sonno mentre si

è alla guida. Per quanto riguarda, invece, la vista, occorre raggiungere un’acutezza di 10/10, anche con l’utilizzo di occhiali o lenti a contatto, mentre tra i due occhi non devono esserci più di tre diottrie di differenza.

La visita medica può essere effettuata presso una scuola guida o una Asl, ma ci si può anche rivolgere all’Unità sanitaria territoriale delle Ferrovie, a un medico dei Vigili del Fuoco o ad uno studio medico autorizzato.

IL DOCUMENTO

Se non emergono problemi particolari durante la visita, al patentato viene rilasciato un documento provvisorio (valido per 60 giorni) che certifica l’avvenuto rinnovo, documento però valido solo entro i confini nazionali.

La nuova patente viene spedita via posta in formato tessera, che ha sostituito negli ultimi anni i vecchi tagliandi adesivi, incollati in passato sulla patente stessa.