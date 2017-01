Come superare un colloquio di lavoro in inglese in 9 domande!

Il curriculum lo hai inviato. Poi hai pregato che ti chiamassero. E, in effetti, ti hanno chiamato per un colloquio! Adesso c’è solo un problema; una piccola questione da risolvere che non ti fa dormire bene durante la notte: il colloquio è in inglese! Come puoi cavartela?

C’è una cosa che devi sapere e che vale per i colloqui sempre, comunque e in qualunque lingua siano: le interview non sono mai unidirezionali ma si tratta di uno scambio in cui anche il candidato può e deve fare domande sull’azienda e sul ruolo per cui si sta proponendo.

Entrare in questa ottica ti farà davvero svoltare!

Ma le cose da chiedere devono essere mirate, intelligenti e con uno scopo: ecco, quindi, le migliori domande da fare a un colloquio in inglese.

1. What is the top priority for the person in this position over the next three months?

Questa domanda mostra all’intervistatore che stai già pensando a pianificare una strategia per raggiungere gli obiettivi della posizione cercata. Inoltre può darti un’idea delle aspettative della compagnia e di quanto siano realistiche.

2. What have you enjoyed most about working here?

Questa domanda ti permette di “entrare in connessione” con l'intervistatore e di comprendere un po’ meglio la cultura della società. Se l'intervistatore non riesce a fornire una risposta immediata, può essere l'allarmante segnale di un’insoddisfazione dei dipendenti.

Se, tuttavia, a intervistarti è il CEO (o il presidente di una piccola azienda) sarebbe più opportuno chiedere “How did you get your start?”. Questo dimostrerà il tuo interesse per "come tutto è cominciato".

3 Can you tell me about the team I’ll be working with?

Cioè le persone con cui dovrai lavorare e il team con cui dovrai raggiungere obiettivi importanti. Presta la massima attenzione alla risposta!

4. What can you tell me about your new products or plans for growth?

C’è da dire che dovresti sempre fare i “compiti a casa” e cercare informazioni sulla società prima del colloquio; questa si rivelerà una buona occasione per dimostrare che hai studiato l'azienda in anticipo e ti darà un’idea più precisa di dove la società sta andando.

5. Do you offer continuing education or professional training?

Questa domanda dimostra che sei interessato ad acquisire maggiori conoscenze nel tuo campo e che vuoi crescere come dipendente. Le aziende che incoraggiano gli impiegati ad ampliare le loro competenze e che investono in formazione sono disposte a spendere per i propri lavoratori, allo scopo di creare un'azienda migliore.

6. How do you see this position evolving over the next three years?

Con questa domanda dimostrerai al tuo potenziale datore di lavoro che sei un candidato idoneo e che sei pronto a impegnarti a crescere.

7. What are the biggest challenges facing the company/department right now?

Chiedere questo dimostra all'intervistatore che stai pensando a come la tua abilità e creatività possano contribuire a trovare una soluzione alle sfide che si presenteranno durante il lavoro.

8. Can you tell me about some of the things you’d be expecting me to learn in the next year?

Questa è un'altra domanda che dimostra che sei interessato a crescere con l'azienda. Tuttavia è anche l'occasione per te di determinare se questo lavoro è davvero in linea con i tuoi obiettivi di carriera.

9. When can I expect a call back from you? And If I haven’t heard from you by then, may I give you a call?

Questa domanda ti eviterà l'ansia dell'attesa per una risposta che potrebbe o meno arrivare: la cosa migliore da fare, quindi, è conoscere la timeline della società, così da sapere, indicativamente, quando potresti essere richiamato. Fare questa domanda, inoltre, può fornirti le informazioni di contatto diretto per inviare una e-mail o fare una chiamata e ringraziare per l'opportunità.