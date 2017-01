Denti perfettamente allineati grazie ai nuovi apparecchi

I cari vecchi e collaudati apparecchi, affermatisi soprattutto negli anni 80, continuano sempre a raggiungere lo scopo

(raddrizzare i denti) per i quali sono stati creati, ma negli ultimi anni sono stati affiancati da una nuova tipologia di strumenti

più “discreti”. Oggi, infatti, esistono apparecchi per i denti leggeri e soprattutto invisibili, che non rappresentano più un problema, soprattutto estetico, per i teen ager.

LA SCIENZA AVANZA

Ma facciamo un passo indietro. Ad occuparsi della bocca dei giovani, ma non solo, è la scienza ortodontica che ha come scopo quello di indirizzare una corre a crescita ossea attraverso l’uso di apparecchiature ortopediche che di solito possono essere usate solo in pazienti molto giovani.

Questo tipi di intervento può essere dovuto a un’alterata crescita ossea dei mascellari, fattore che può essere per lo più ereditario, che se non trattate tempestivamente possono causare gravi disturbi funzionali nell’età adulta; da qui

l’importanza di una semplice visita di controllo già verso i 5-7 anni che consenta di individuare i casi che richiedono un

intervento precoce dell’ortodonzista pediatrica.

FISSO O MOBILE

Gli apparecchi ortodontici tradizionali si dividono in fissi e mobili. L’ortodonzia fissa si avvale di attacchi ortodontici definiti multi brachets che consistono in piccole placche e metalliche cementate sulla superficie dei denti; i brachets vengono collegati a un arco metallico che consente di spostare i denti nella posizione corretta.

L’ortodonzia mobile, invece, si avvale di dispositivi costituiti solo da un arco metallico che possono essere tolti dal paziente

nei pasti o durante le attività sportive. L’apparecchio mobile di tipo funzionale svolge un’azione ortopedica indirizzando la crescita ossea mandibolare e mascellare così da correggere la malocclusione e stimolare i muscoli impiegati nella masticazione.

Quello di tipo meccanico agisce invece tramite viti, molle e archi che spostano gradualmente i denti, mentre quello

di contenzione si utilizza dopo la fine di un trattamento ortodontico specifico.

IL SISTEMA INVISALIGN: La soluzione trasparente

L’ortodonzista nelle persone adulte, a differenza dai bambini appunto, esegue principalmente trattamenti di estetica. Vale a dire che si occupa di allineare in modo perfetto soprattutto i denti dei settori frontali (incisivi e canini); per questo tipo

di trattamento, dal valore puramente estetico, è disponibile da alcuni anni il sistema “Invisalign”, un’innovativa

apparecchiatura dal comfort e dall’estetica notevoli rispetto ai tradizionali apparecchi multibrachets.

Invisalign allinea infatti i denti avvalendosi di una serie di mascherine quasi invisibili, create su misura per

i denti, in modo da offrire il massimo comfort.

Man mano che si sostituiscono queste mascherine, dette aligner, ogni due settimane, i denti si spostano gradualmente, settimana dopo settimana, fino a raggiungere la posizione finale prevista.

Comodo, trasparente e rimovibile, questo sistema migliora il sorriso senza interferire troppo con la vita quotidiana. Oltre 3 milioni di persone in tu o il mondo lo hanno già provato.