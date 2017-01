Con lo sbiancamento dentale torna il piacere di sorridere

Un sorriso smagliante è l’immagine per eccellenza di denti belli, ma anche sani. Il colorito bianco, infatti, rimanda immediatamente alla salute. Sempre più italiani puntano quindi a recuperare l’originario colorito intaccato, nel corso del tempo, dall’invecchiamento dei denti, dall’abuso di bevande o da cattive abitudini come il fumo.

AGENTI SBIANCANTI

Lo sbiancamento dentale, effettuato da un professionista nel suo studio dentistico, punta a rimuovere la patina gialla dallo smalto attraverso poche e indolori sedute. L’operazione consiste nell’applicazione di agenti sbiancanti chimici ad alta concentrazione, potenziati da specifiche lampade che ne favoriscono l’azione in profondità. In questo caso il prodotto sbiancante dentale per eccellenza è un gel a base di perossido di idrogeno (al 35-38%).

Sulla superficie dei denti viene spalmato il gel e una specifica macchina accelera l’effetto sbiancante: dopo quattro o cinque

sedute si ottengono risultati davvero notevoli.

Lo stesso gel, attivato dal laser, rilascia radicali liberi che penetrano attraverso lo smalto dentale e raggiungono le molecole

pigmentate dei denti - responsabili di macchie o del loro ingiallimento - frantumandole attraverso reazioni chimiche; di conseguenza, i denti appariranno più bianchi e lucidi.

Un altro prodotto sbiancante per denti utilizzato in ambito professionale è il bicarbonato di sodio.

Questa tecnica - nota come airpolishing - sfrutta l’azione pulente di uno spray di aria, acqua e bicarbonato di sodio che, indirizzato sulla superficie dei denti con una certa pressione, lucida e sbianca la dentatura attraverso un’azione abrasiva superficiale ed anti-placca.

Esistono anche altre tecniche di sbiancamento dei denti, proprio per questo è comunque sempre bene chiedere informazioni direttamente al proprio dentista di fiducia, affidandosi alla sua professionalità e alla sua esperienza maturata nel corso degli anni.

Come si esegue il trattamento

