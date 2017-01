Capsule, ponti e dentiere per non smettere di sorridere

denti hanno una funzione pratica, ma anche estetica. E nessuno, anche se in là con gli anni, intende più vergognarsi perché

privo di uno o più denti. Il settore dentistico ha fatto passi da gigante, soprattutto nell’ambito dell’implantologia, così ora è

meno doloroso e accessibile a tutte le tasche un intervento di ricostruzione o miglioramento del sorriso.

DIRITTO AL SORRISO

Ma come si procede? Innanzitutto se manca un dente solitamente si opta per una capsula su un impianto.

L’impianto viene inserito al posto del dente perduto e dopo il periodo di osteointegrazione, sopra l’impianto viene cementata

una capsula in ceramica.

L’altra soluzione è il ponte a tre elementi: il dente singolo mancante viene sostituito, con limatura di due denti attigui, da

un ponte in ceramica. Se mancano più denti si procede con un ponte fisso su alcuni impianti.

Questi ultimi vengono inseriti al posto dei denti perduti. Dopo il periodo d’osteointegrazione, sopra gli impianti viene fatto

il ponte in ceramica. Nel caso in cui manchino i denti laterali esistono due soluzioni: fare il ponte su impianti o la dentiera.

Nel primo caso gli impianti vengono inseriti al posto dei molari e premolari perduti. La forza della masticazione è maggiore

nelle zone laterali, perciò con i ponti e le capsule sopra gli impianti il paziente è in grado di masticare meglio.

DENTIERE, MA NON SOLO

Se invece i denti rimanenti sono disposti in modo da non consentire l’impiego del ponte, l’unica soluzione alternativa agli

impianti è la dentiera parziale.

Infine nel caso in cui manchino tu i denti le soluzioni sono tre: ponte fisso su impianti; dentiera su impianti; dentiera totale.

Con il ponte vengono inseriti 6 - 8 impianti nelle arcate dentali.

Dopo il periodo d’osteointegrazione, viene cementato un ponte in ceramica sopra gli impianti. Nel secondo caso nell’osso

mascellare vengono collocati 2 - 4 impianti. Dopo il periodo d’osteointegrazione, gli impianti vengono provvisti di attacchi

a sfera o a barra che assicurano alla dentiera una tenuta impeccabile.

L’ultima è la classica dentiera mobile fissata con la pasta adesiva.