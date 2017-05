Con Breaking news puoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale

Debutta “Breaking News”, il nuovo servizio digitale di Gazzetta di Parma che permette di ricevere gratuitamente ed in tempo reale sul cellulare le notizie di cronaca più «calde» della giornata. Per inviare gli alert, “Breaking news” si serve della popolare chat “Messenger” (una delle app di Facebook) ed in particolare di un

“bot” (abbreviazione di robot) che come un assistente virtuale dialoga in modo semplice e veloce con i lettori, servendo loro le principali notizie selezionate dalla Redazione (massimo 5 al giorno).

Il nuovo servizio è stato sviluppato in collaborazione con Noi Bot, azienda specializzata nello sviluppo di servizi evoluti basati su “chatbots”, uno dei trend più emergenti nell’ambito della comunicazione digitale.

ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

Accedere a Breaking News è più facile a farsi che a dirsi. Per prima cosa occorre avere un account su Messenger (ma anche quello di Facebook va bene) e avere scaricato la relativa app (il servizio funziona comunque anche da PC direttamente su browser, all’interno della pagina Facebook).

Una volta che avete un account, per attivare le Breaking News ci sono diverse possibilità, a seconda che si utilizzi lo smartphone/tablet o il PC.

Da smartphone e tablet

Dalla home page di Gazzetta di Parma è sufficiente cliccare sull'icona di Messenger che trovate nella barra sopra la testata, e una volta entrati in chat seguire le istruzioni che il “bot” di mano in mano vi darà: potrete ricevere le principali notizie di cronaca in tempo reale e il riassunto serale con le notizie principali della giornata. Potrete gestire facilmente l’iscrizione al servizio e nel caso disattivare il servizio cliccando su “Gestisci i tuoi alert” nel menu in basso, se invece vorrete contattare la redazione potrete farlo attraverso la chat scegliendo la voce “Scrivi alla redazione”.

In alternativa, ci si può iscrivere al servizio direttamente dalla app di Messenger: basta cercare Gazzetta di Parma nel apposito campo in alto, e una volta arrivati nella pagina di “Breaking News” seguire le istruzioni del “bot” viste sopra.

Da PC

Dalla home page di Gazzetta di Parma potete seguire la stessa procedura vista per lo smartphone cliccando sull'icona di Messenger nella barra in alto sopra la testata. L’altra possibilità è attivare il servizio direttamente dalla pagina Facebook di Gazzetta di Parma, cliccando sul bottone “Invia messaggio” posizionato a destra sotto la foto del profilo. A quel punto si arriverà nella pagina di Breaking news, e si attiverà la chat con il “bot” che vi guiderà passo per passo nel processo di iscrizione alle newsletter.

RICEZIONE DEL SERVIZIO

Su smartphone e tablet

Una volta iscritti inizierete a ricevere le vostre Breaking News: sarete avvisati dell’arrivo di una nuova notizia da un suono (silenziabile dall’app di Messenger) e dall’apparire della “preview” con il titolo della news. Una volta in Messenger, cliccate sulla foto o sul titolo e sarete indirizzati alla notizia completa sul sito di Gazzetta di Parma.

Su PC

Qui gli alert si riceveranno nell’area dei messaggi della pagina Facebook, a cui si accede dall’icona di Meesenger in alto a destra; la presenza di una Breaking news targata Gazzetta sarà segnalata dal numero rosso sopra l’icona. Cliccateci sopra e troverete titolo e foto della notizia da leggere.







CLICCA QUI PER ACCEDERE AL BOT DI GAZZETTA