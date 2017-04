1. Disegnatore meccanico categorie protette. Cerchiamo, per azienda produttrice di impianti per il settore farmaceutico, un disegnatore meccanico appartenente alle categorie protette. La risorsa, inserita in ufficio tecnico, si occuperà dell'elaborazione dei disegni, particolari e complessivi, svilupperà la documentazione necessaria per la messa in produzione. Si richiedono: esperienza di uno/due anni nella posizione; diploma di tipo meccanico; appartenenza alle categorie protette.

2. Ingegneri per Plc. Azienda produttrice di impianti automatizzati ci ha incaricati di selezionare due giovani ingegneri o elettronici o gestionali da avviare alla programmazione Plc. I candidati verranno formati nella programmazione e progettazione del Plc. Di loro competenza saranno: la programmazione Plc, le modifiche al programma, l'installazione e l'avviamento degli impianti. L'azienda offre formazione, contratto a tempo indeterminato e crescita professionale. Si richiedono: laurea in Ingegneria elettronica o informatica; conoscenza base del Plc.

3. Disegnatore meccanico. Cerchiamo, per azienda produttrice di macchine ed impianti automatizzati, un disegnatore meccanico. La risorsa, inserita in ufficio tecnico, avrà il compito di elaborare i disegni sia delle macchine sia dei particolari in base alle richieste tecniche dei clienti, si rapporterà con fornitori, clienti, produzione e con tutti gli uffici implicati nei progetti. Si richiedono: diploma o laurea in Meccanica; esperienza di almeno quattro anni nel ruolo; buona conoscenza di Solid Edge o, in alternativa, Solid Works.

4. Ingegnere elettronico. Società di engineering ci ha incaricati di selezionare un giovane ingegnere elettronico o informatico da inserire in organico. Il candidato si occuperà, in prima persona, di un importante cliente presso cui opererà, parteciperà a tutte le riunioni di nuovi prodotti e avrà il compito di elaborare report, schede tecniche. Sarà l'interfaccia tra azienda cliente e società di engineering alla quale trasmetterà tutte le informazioni tecniche per lo sviluppo di prototipi. Si richiedono: laurea in Ingegneria elettronica o informatica; buona conoscenza della lingua inglese; buone doti comunicative.

5. Project manager layout. Per strutturata e dinamica azienda produttrice di impianti automatizzati, cerchiamo un tecnico commerciale/project manager. La risorsa avrà i seguenti compiti: gestione dei contatti con i clienti per le specifiche tecniche; elaborazione dei lay out sia di proposta sia costruttivi; elaborazione delle offerte; gestione dei progetti, dall’esecuzione alle fasi di produzione, contatti con i fornitori di macchine eccetera. Si richiedono: laurea in meccanica o gestionale; conoscenza di Cad 2d; buona conoscenza dell'inglese; disponibilità a effettuare trasferte quando necessario.

6. Project Manager Plc. Cerchiamo, per azienda multinazionale attiva nel settore impiantistico, un project manager per l'area Plc. Il candidato, proveniente da esperienza nella programmazione Plc, avrà il compito di organizzare, controllare e gestire il lavoro dei programmatori Plc. La risorsa avrà la responsabilità della gestione delle tempistiche e della correttezza della programmazione. Si rapporterà con i clienti, con i commerciali, con l'ufficio di progettazione meccanica e con tutti gli attori operanti sui progetti. Si richiedono:

esperienza nella programmazione Plc; capacità di organizzare e coordinare personale;

laurea in Ingegneria elettronica o similare; buona conoscenza dell'inglese. Non sono richieste trasferte se non quando strettamente necessario.

7. Tecnico disegnatore elettrico Plc. Cerchiamo, per azienda strutturata attiva nella progettazione di impianti di depurazione, un perito elettrico con competenze elettroniche.

La risorsa avrà i seguenti incarichi: elaborazione dei disegni dell'impianto elettrico in base alle specifiche tecniche dei clienti; installazione delle componenti elettroniche e del Plc;

visite in cantiere. Si richiedono: diploma di perito elettrico o elettronico; conoscenza del Plc; esperienza nel disegno elettrico con un cad; disponibilità a effettuare circa 70 giorni di trasferte nel corso dell'anno; discreta conoscenza dell'inglese.

8. Junior sales manager. Azienda attiva nel settore impiantistico ci ha incaricati di selezionare un junior sales manager. La risorsa affiancherà il senior area manager: darà supporto nel contatto con i clienti, gli agenti o le filiali, nella definizione delle proposte e dei contratti. Si richiedono: laurea di tipo tecnico, meccanica, elettronica o simili; buona conoscenza di inglese e spagnolo (entrambe obbligatorie); esperienza, anche breve, in aziende del settore impiantistico; disponibilità ad effettuare circa 70 giorni di trasferta nel corso dell'anno; buona conoscenza degli strumenti informatici.

9. Tecnico Service Plc. Cerchiamo, per azienda multinazionale produttrice di impianti automatizzati, un tecnico service. La risorsa si occuperà di installare il Plc e di fare i necessari test di funzionamento dell'impianto presso i clienti. Egli farà, se richiesto, il training agli operatori. In azienda si occuperà di seguire la programmazione Plc fatta dagli ingegneri, aiuterà nella risoluzione dei problemi sugli impianti da remoto. Si richiedono:

diploma in elettronica; conoscenza del Plc di almeno due anni; disponibilità a effettuare trasferte per circa 120 giorni all’anno; buona conoscenza dell'inglese. L'azienda offre:

contratto a tempo indeterminato, formazione e crescita professionale.

10. Montatore meccanico senior. Cerchiamo, per importante azienda attiva nel settore impiantistico, due montatori meccanici senior disponibili ad effettuare trasferte. Le risorse si occuperanno del montaggio delle macchine e degli impianti, di eseguire l'avviamento ed il collaudo; coordineranno i tecnici in cantiere e gestiranno le tempistiche in modo da consegnare l'impianto in base alle date stabilite; faranno, se richiesto, il training agli operatori. Si richiedono: esperienza nella posizione; buona capacità nella gestione di persone e delle tempistiche; disponibilità a effettuare circa 100 giorni di trasferta nel corso dell'anno (soprattutto in Italia ma anche in Europa).

11. Montatore meccanico junior. Per importante azienda attiva nel settore impiantistico, cerchiamo due montatori meccanici junior. Le risorse saranno affiancate a montatori senior che seguiranno nel lavoro per apprenderne le modalità. Di loro competenza saranno, con responsabilità crescenti: il montaggio di macchine o impianti sia in azienda sia presso i clienti; avviamento e collaudo. Si richiedono: diploma di perito meccanico;

intraprendenza; disponibilità a effettuare circa 100 giorni di trasferte nel corso dell'anno (in Italia per la maggior parte, ma anche in Europa); discreta conoscenza dell'inglese.

12. Disegnatore elettrico. Per strutturato e dinamico studio di engineering, attivo nella progettazione elettronica ed elettrica di impianti, cerchiamo un progettista elettrico.

La risorsa avrà l'incarico di elaborare la progettazione elettrica, in base alle specifiche richieste dei clienti; si rapporterà con i programmatori Plc e con gli altri progettisti; seguirà i progetti a lui assegnati dalla progettazione fino alla produzione e al collaudo. Si richiedono: esperienza nella posizione di disegnatore/progettista elettrico; esperienza su impianti automatizzati; conoscenza di Spac.

13. Progettista Plc. Per azienda attiva nello sviluppo del Plc, cerchiamo un progettista Plc.

La risorsa avrà l'incarico di sviluppare il programma in base alle richieste delle aziende clienti. Si richiedono: conoscenza, anche basilare, del Plc, laurea in Ingegneria elettronica o informatica.

14. Programmatore Plc. Per società di engineering attiva nel settore dell'automazione industriale, cerchiamo un programmatore Plc. La risorsa avrà il compito di sviluppare il Plc in base alle richieste tecniche delle aziende clienti; dovrà recarsi dai clienti per installare il software o per i controlli; le trasferte richieste sono di circa 90 giorni l’anno e sono in Europa. Si richiedono: laurea in Ingegneria elettronica o informatica; conoscenza del Plc;

disponibilità d effettuare brevi trasferte in Europa.

15. Progettista meccanico processo. Cerchiamo, per azienda multinazionale produttrice di impianti automatizzati, un progettista meccanico per il processo. La risorsa si occuperà della progettazione del P&Id, e del dimensionamento di tubi, valvole, filtri di tutto ciò che compone il piping. Si richiedono: laurea in Ingegneria meccanica; esperienza nella posizione di 3-4 anni; buona conoscenza dell'inglese.

16. Addetti/e al tornio. Per azienda cliente, nella zona di Fidenza, operante nel settore metalmeccanico e specializzata nelle lavorazioni di precisione conto terzi, si ricercano addetti/e al tornio: un tornitore a controllo numerico (tornio Fanuk e centro di lavoro linguaggio Iso) e un tornitore addetto al tornio manuale. Requisiti: diploma di perito meccanico o titolo equipollente, esperienza nel piazzamento e programmazione della macchina. Disponibilità immediata. Inserimento iniziale con contratto di somministrazione. Si richiedono serietà, professionalità e domicilio in zona.

17. Saldocarpentiere. Per azienda cliente della provincia di Parma selezioniamo un/una addetto alla carpenteria. La risorsa ideale ha maturato esperienza nella mansione e ha competenze di saldatura a filo e a tig. Ha una buona manualità e un'ottima conoscenza del disegno meccanico. Orario di lavoro: full time con disponibilità a straordinari Non verranno presi in considerazione i cv non in linea con l'annuncio.

18. Addetto/a alla sala (part time 20 ore). Per ristorante di nuova apertura su Fidenza, si ricercano addette/i alla sala. La risorsa ideale ha maturato una buona esperienza nel ruolo e in attività legate alla ristorazione. Si richiedono bella presenza, dinamicità e flessibilità. Automuniti. Si propone iniziale contratto in somministrazione.

19. Addetto/a alla cucina (part time 20 ore). Per azienda cliente, di nuova apertura, si ricercano addette/i alla cucina. La risorsa ideale ha maturato esperienza precedente nel reparto ristorazione, bella presenza e disponibile al lavoro su turni. Si richiedono serietà, flessibilità e disponibilità di mezzo proprio. Inoltre si richiede la disponibilità a periodi di formazione in altri punti vendita del territorio circostante.

20. Agenzia ricerca per azienda cliente del settore ristorazione due baristi/ operatori multiservizio. I candidati ideali hanno già maturato anche minima esperienza nel settore ristorazione/bar. Valuteremo in primis le candidature di persone residenti nel Comune di Parma. Valuteremo esclusivamente candidature di persone automunite, in quanto il lavoro è su turni, anche notturni. Orario di lavoro: part time 4 ore giornaliere su turni diurni e notturni, 6 giorni a settimana, con giorno di riposo a rotazione. Richiesta disponibilità anche per weekend e festivi. E’ richiesta disponibilità immediata. Luogo di lavoro: Parma

Iniziale contratto in somministrazione tramite agenzia.

21. Agenzia ricerca per azienda cliente del settore agricolo un perito agrario, da inserire in qualità di assistente al responsabile della produzione. Il candidato, con un'attitudine e un ruolo molto operativi, si occuperà di seguire la documentazione relativa alle semine, la gestione delle schede dei materiali usati in azienda, e aiuterà il responsabile nella gestione del personale avventizio. Si richiedono disponibilità al tempo pieno e ampia flessibilità oraria per tutta la stagione estiva. Luogo di lavoro: Brescello. Valuteremo in primis personale residente in zone limitrofe. Iniziale contratto in somministrazione tramite agenzia.

22. Agenzia seleziona per azienda cliente, solida e strutturata azienda produttrice di impianti di imbottigliamento, un/una programmatore Plc. Il candidato ideale è in possesso di diploma di perito elettronico/elettrotecnico, oppure laurea triennale o specialistica in Ingegneria elettronica/informatica. Valuteremo volentieri anche candidature di giovani brillanti neolaureati, provenienti da tutta Italia. Mansione: programmazione e sviluppo software Plc, con trasferte a livello nazionale ed estero. Richieste predisposizione e massima disponibilità a trasferte e, quindi, conoscenza lingua inglese. Si offrono inserimento diretto e inquadramento commisurato a esperienza e professionalità.

23. Agenzia ricerca per azienda del settore metalmeccanico a Noceto, un saldocarpentiere con conoscenza della saldatura a tig su acciaio, buona manualità sulle lavorazioni meccaniche. Valuteremo quindi in primis candidature di persone che hanno maturato anche minima esperienza in questo ambito. Inoltre prenderemo in considerazione in primis persone che risiedono stabilmente in Parma o zone limitrofe.

Full time. Iniziale contratto in somministrazione tramite agenzia.

24. Per importante azienda in zona Parma ricerchiamo un industrial controller da adibire a mansione di controllo conto economico e gestione processi di budgeting. Richiesta conoscenza lingua inglese e utilizzo Sap. Inquadramento e retribuzione da definire in fase di colloquio.

25. Per importante azienda in zona Parma, ricerchiamo un elettricista civile con esperienza su cantiere. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con prospettive di assunzione diretta in azienda.

26. Per importante azienda in zona Parma cerchiamo un saldatore tubista con esperienza. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato.

27. Per importante azienda in zona Parma ricerchiamo un addetto contabilità passiva con esperienza base nel ruolo. Titolo preferibile laurea Economia. Richiesta conoscenza lingua inglese. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con ottime prospettive di assunzione diretta in azienda.

28. Per importante azienda in zona Torrile (Pr), ricerchiamo un disegnatore meccanico con esperienza pregressa e utilizzo Solid Works. Inquadramento e retribuzione da definire in fase di colloquio.

29. Per importante azienda alimentare in zona Langhirano (Pr), ricerchiamo un manutentore elettrico con esperienza pregressa. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con ottime prospettive di assunzione diretta in azienda.

30. Per importante azienda in zona Parma ricerchiamo uno sviluppatore Plc con esperienza pregressa nel collaudo elettrico e disponibilità a trasferte estero. Inquadramento e retribuzione da definire in fase di colloquio.

31. Per importante azienda in zona Colorno (Pr), ricerchiamo un addetto contabilità di magazzino con esperienza pregressa nel ruolo. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con ottime prospettive di assunzione diretta in azienda.

32. Per importante studio di consulenza in zona Parma ricerchiamo un consulente rspp con esperienza da adibire al ruolo di consulente in valutazione rischi e nel mantenimento del sistema di gestione della sicurezza sul lavoro. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con ottime prospettive di assunzione diretta in azienda.

33. Per importante azienda in zona Torrile (Pr), ricerchiamo un tornitore Cnc con esperienza di programmazione frese e linguaggio Fanuc. Inquadramento e retribuzione da definire in fase di colloquio.

34. Per importante azienda in zona Parma ricerchiamo un neolaureato Economia con conoscenza lingua inglese. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con ottime prospettive di assunzione diretta in azienda.

35. Agenzia per il lavoro ricerca, per incremento organico interno, uno stagista recruiter - addetta selezione del personale. La risorsa si occuperà di: accoglienza al front office; gestione dell'intero processo di recruiting per le diverse figure professionali; redazione e pubblicazione annunci; screening cv; conduzione colloqui. Il/la candidato/a ideale è in possesso di Laurea. Sede di lavoro: Parma. Contratto: tempo determinato. Orario di lavoro: 9-13 e 14-18. dal lunedì al venerdì.

36. Pizzeria da asporto a Parma cerca fattorino auto/moto-munito, con buona conoscenza delle vie della città e munito di patente B per consegne a domicilio. Si richiede disponibilità per turni serali part-time (fine settimana o turni infrasettimanali).

37. Per pizzeria da asporto a Parma cercasi banconista per contatto diretto con la clientela ed eventuale supporto al pizzaiolo per la preparazione delle pizze da consegnare. Orario full-time. Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di trasformarlo in tempo indeterminato. Requisiti: auto/moto-munito, patente B, bella presenza, cortesia, correttezza, gentilezza e predisposizione a rapportarsi con il pubblico. Gradita esperienza pregressa nella vendita.

38. Società sportiva del territorio ricerca giovani laureati e/o diplomati per ruolo di educatore campo estivo, possibilmente con esperienza, per stagione estiva dall’8 giugno al 14 settembre, da inserire in un gruppo già rodato in un centro sportivo a Parma.

Si richiedono serietà e disponibilità a lavorare su turni dal lunedì al sabato. Prevista formazione e tirocinio. I colloqui termineranno prima di Pasqua dopo un’attenta valutazione delle candidature.

39. Famiglia cerca baby sitter automunito/a per due gemelli di 8 anni. Il lavoro che si offre è a Parma, dalle 16.30 alle 19 dei giorni scolastici. L’uso dell’auto verrà liquidato a parte, con tabellazione chilometrica Aci. Saranno preferiti curricula con esperienza con gemelli e/o studi con indirizzo in Scienze dell’educazione, psicologico o sociale.

40. Pizzeria cerca due lavapiatti e un aiuto pizzaiolo (preferibilmente con esperienza) per lavoro serale nel weekend.

41. Impresa di costruzioni generali, con cantieri in Italia e all’estero, ricerca un addetto ufficio tecnico per la divisione prefabbricati a Ponte Taro (Pr). La risorsa, che risponderà al responsabile ingegneria della divisione, si occuperà di: progettazione strutturale e firma di progetti di elementi prefabbricate in c.a. e c.a.p., progettazione esecutiva di edifici prefabbricati compreso il calcolo, affiancherà il referente commerciale per l’analisi della commessa e la presa in consegna della relativa documentazione; seguirà lo sviluppo del progetto esecutivo e monitoraggio dell’avanzamento della progettazione costruttiva con sopralluoghi in cantiere ed eventuali riunione tecniche. Si occuperà della progettazione strutturale dell’edificio e firma per il deposito della documentazione relativa alle strutture in c.a./c.a.p. presso gli uffici competenti. Assisterà la committenza con: indicazioni tecniche, contatti con i progettisti del committente, fornitori/subappaltatori e gestione delle proposte di varianti e migliorie; seguirà la risoluzione delle non conformità in accordo con le altre aree aziendali coinvolte. Supporterà il responsabile ingegneria nella validazione dei disegni strutturali di commessa; parteciperà alle riunioni di apertura commessa per l’individuazione delle esigenze di progettazione ed eventuali criticità. Si occpuerà inoltre del coordonamento, in collaborazione con il responsabile progettisti architettonici, dei progettisti interni ed esterni per l’individuazione e programmazione attività di progettazione in funzione delle richieste delle altre aree aziendali e delle esigenze di budget e di gestione del personale, del monitoraggio stato progettazioni e gestione delle varianti mediante confronto con altre funzioni aziendali. Per la copertura della posizione ci rivolgiamo a candidati con comprovata e significativa esperienza in analoga mansione.

E’ richiesto il conseguimento della laurea in Ingegneria indirizzo strutture e la padronanza dell’utilizzo di software Fem, preferibilmente Straus e di Autocad. Completano il profilo la buona conoscenza delle lingue inglese e francese. E’ informazione gradita l’indicazione del proprio inquadramento e della RAL elementi che, se non indicati, ci riserveremo di verificare al primo colloquio conoscitivo-motivazionale. Sede di lavoro Ponte Taro (Pr). Eì richiesto eletto domicilio in provincia di Parma.

42. Cercasi collaborazione a partita iva o socio per gestione di un bar o gastronomia con degustazione al tavolo ubicata nel centro storico a Parma. Requisiti richiesti: esperienza/patentino Sab (ex Rec).

43. Hotel in centro storico a Parma cerca urgentemente un candidato da formare come portiere notturno (con possibilità di turnazione diurna). Indispensabile conoscenza delle lingue, specialmente quella inglese. Flessibilità dell'orario lavorativo. Esperienza precedente e studi attinenti preferibili, ma non indispensabili.

44. Società di assicurazioni seleziona profili professionali per la zona di Parma da formare e inquadrare come consulenti previdenziali - educatori finanziari nel segmento del Vita (previdenza-protezione-risparmio-investimento).

45. Società operante nel settore oil&gas cerca due operai/e per lavoro a turni.

Requisiti: diploma istituto tecnico professionale indirizzo meccanico/elettrico/idraulico oppure licenza media inferiore con esperienza minima decennale come meccanico/elettricista, buone capacità di utilizzo pc. Inquadramento: Ccnl metalmeccanico industria; durata: 6 mesi.

46. Società operante nel settore oil&gas cerca tre impiegati/e per lavoro a turni come tecnico di sala controllo. Requisiti: diploma di perito meccanico/industriale/informatico con buone capacità di utilizzo pc e principali programmi Ms Office. Inquadramento: Ccnl metalmeccanico industria; durata: 1 anno.

47. Cercasi stagista per attività di back office e social media. Mansioni: contattare nuovi potenziali clienti, supportare i clienti nella gestione di dei prodotti, condurre la negoziazione e la chiusura della trattativa telefonicamente, garantire il raggiungimento degli obiettivi di vendita telefonici, gestire il contatto coi clienti tramite chat e social network, utilizzo di Facebook per attività di condivisione. Competenze richieste: attitudine commerciale, conoscenza del web e dei principali social network, attitudine ai rapporti interpersonali, buona capacità comunicativa, orientamento al risultato, diploma o laurea.

Stage retribuito per 6 mesi, possibilità di inserimento in azienda.

48. Trattoria cerca aiuto cucina automunito.

49. Azienda operante nel settore turistico alberghiero, seleziona facchino apprendista per hotel 4 stelle a Parma. La risorsa si occuperà del trasporto valigie, accoglienza clienti e pulizie degli spazi comuni. No vitto e alloggio. Si richiede: nessuna esperienza pregressa,

disponibilità per lavoro notturno, festivi e weekend, aspetto curato, conoscenza della lingua inglese ed italiana scritta e parlata, domicilio a Parma, disponibilità immediata, predisposizione a lavori manuali.

50. Ditta artigiana cerca apprendista part time per front office e contatto clienti.

Offresi contratto part time solo dopo verifica effettiva capacità lavorativa. No perditempo.

51. In un momento di forte crescita del settore assicurativo, in assoluta controtendenza rispetto al resto del mercato, agenzia di Parma punta su giovani ambiziosi da inserire all’interno della propria rete commerciale. La nostra realtà è interamente dedicata a selezionare e formare professionisti unici e preparati, sia nei contenuti che nell'approccio con il cliente. I candidati selezionati saranno inseriti all'interno di uno speciale progetto di consulenza commerciale orientato verso tematiche di estrema attualità, consentendo loro di misurarsi con standard di mercato sempre più elevati. Abbiamo fiducia nelle nostre persone ad ogni livello e ci impegniamo a fornire loro gli strumenti necessari a raggiungere gli obiettivi comuni e a fare la differenza nella vita delle persone con cui interagiscono.

Offriamo: percorso formativo costante interno all'azienda, concrete possibilità di crescita manageriale, team working e affiancamento continuo, contributo fisso più provvigioni più incentivi. Orario di lavoro: full time. Luogo: Parma.

52. Agenzia assicurativa ricerca e seleziona due risorse con comprovata esperienza da inserire all’interno della propria rete di vendita. Requisiti e mansioni: competenza a tutti i livelli del processo di vendita, acquisizione nuova clientela, sviluppo di strategie ed elaborazione di proposte con il supporto di staff di eccellenza, motivazione e approccio proattivo alla risoluzione di problemi, serietà e spirito di iniziativa. Cosa offriamo: opportunità di contribuire allo sviluppo di un progetto di alta profilazione, benefit per un corretto ed efficace svolgimento dell’attività, formazione strutturata e costante. Orario di lavoro: full time.

53. Punto vendita di Ponte Taro ricerca personale come addetti/e ai reparti. Si richiede: disponibilità nei weekend e nei festivi, residenza in zone limitrofe.

54. Azienda leader nella movimentazione industriale, situata in provincia di Parma (Berceto), cerca un saldatore carpentiere. Il candidato dovrà essere in grado di saldare a tig e mig. Dovrà anche essere in grado di ricoprire il ruolo di montatore / manutentore.

Sono gradite precedenti esperienze lavorative nel ruolo. Orario: full time. Richiediamo:

conoscenza della saldatura a tig e a mig, forte motivazione professionale, buone capacità di problem solving. Verranno prese in considerazione solo le candidature con i requisiti.

55. Offro lavoro a Parma per assistenza e cura personale (notturna e diurna) a una persona con disabilità grave. Requisiti richiesti: età compresa tra i 28 e 55 anni, massima disponibilità a fare turni di lavoro, massima serietà, ottima comprensione della lingua italiana, alto senso pratico, costanza, pazienza e responsabilità.

56. Azienda con sede a Fidenza (Pr) ricerca progettista meccanico esperto Autocad 2D 3D, disponibilità immediata.

57. Ricerchiamo personale dinamico da inserire in un locale storico di Parma, con competenze barista/cameriere e aiuto pizzaiolo, che conosca bene l'italiano e almeno due lingue.