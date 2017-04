Come preparare la Pastiera di Grano napoletana per Pasqua

Ingredienti per la pasta frolla

· 330 g di farina

· 165 g di burro morbido a temperatura ambiente

· 130 g di zucchero

· 1 uovo + 2 tuorli

· 1 pizzico di lievito

· la buccia grattugiata di 1 limone

· 1 pizzico di sale

Ingredienti per la crema di ricotta

· 350 g di ricotta di pecora, lasciata a sgocciolare

· 300 g di zucchero

· 3 uova + 2 tuorli

· un pizzico di cannella

· 4 cucchiai di aroma di fiori d’arancio diluito

· 70 g di canditi misti

Ingredienti per la crema di grano

· 300 g di grano cotto

· 200 g di latte intero

· La buccia di 1 arancia grattugiata

· La buccia grattugiata di 1 limone

· 25 g di burro

Procedimento

Per preparare la pasta frolla: Montare il burro con lo zucchero e la buccia di limone, fino ad ottenere un impasto cremoso. Unire l’uovo e i tuorli, uno alla volta, montando sempre con l’aiuto delle fruste elettriche o della planetaria. Infine aggiungere la farina setacciata con il lievito e il sale e procedendo a mano, amalgamare bene gli ingredienti. Su una spianatoia, impastate il composto, formando una palla, e ricoprire con pellicola trasparente e lasciare rassodare in frigo per alcune ore.

Per preparare la crema di ricotta: Lavorare la ricotta con lo zucchero e lasciare riposare per almeno un paio d’ore. Trascorso il tempo necessario, setacciare la ricotta per ottenere una crema liscia, e unire la cannella, le uova e i tuorli, lavorando bene fino a che non sono bene assorbiti. Aggiungere alla fine l’aroma di fiori d’arancio e i canditi tagliati in piccoli tocchetti.

Per preparare la crema di grano: In un pentolino versare il grano, aggiungere il latte, il burro e le bucce degli agrumi tagliate grandi. Porre il pentolino sul fuoco a fiamma bassissima e cuocere per circa 25-30 minuti continuando sempre a mescolare. Ottenuta una crema vellutata, eliminare le bucce di arancia e limone e lasciare raffreddare completamente. Una volta fredda, aggiungere alla crema di ricotta, mescolare bene, e lasciare riposare in frigo.

Per comporre la torta: Stendere la pasta frolla in uno spessore di circa 4 mm e rivestire uno stampo di alluminio del diametro di circa 28-30 cm, imburrato e infarinato in precedenza.Tagliare i bordi in eccedenza, bucherellate il fondo della pasta frolla con una forchetta e versare il ripieno riempendo lo stampo per i 3/4 (nel forno tenderà a lievitare). Ricoprite con strisce di pasta frolla, adagiata ad incrocio come per le crostate, ma lasciando dei rombi ampi, e lasciate riposare in frigo per circa un’ora prima di procedere alla cottura. Questa deve essere fatta in forno caldo a 150 gradi centigradi per circa 1 ora e 50, e deve raffreddarsi completamente prima di essere mangiata.