Giardini e spazi verdi: nuove tendenze d'arredo

Cambiano molto in fretta negli ultimi tempi le tendenze da giardinaggio, ma esistono ancora alcuni capisaldi che vanno per la maggiore.

In special modo l'attitudine pare essere quella, ormai ben consolidata, di rendere il confine tra indoor e outdoor sempre più sottile. I momenti di relax all'aria aperta per tanti infatti vogliono essere impreziositi con arredi per esterni curati nei minimi dettagli e con materiali di alta qualità.

Divani, tavoli, sedie e dondoli per il giardino sono solo alcune idee che non passano mai di moda. L'importante però sarebbe avvalersi sempre di prodotti ecofriendly che possano così resistere anche alle condizioni metereologiche avverse e allo stesso tempo rispettino l'ambiente.

Le tre parole d'ordine potrebbero essere: robustezza, stabilità e resistenza. In modo da scegliere poi con questo criterio l'arredamento che riesca a fare più al caso nostro. Tra i materiali che si stanno facendo largo più insistentemente sul mercato non vanno tralasciati i complementi d'arredo i resina di sintesi e i mobili da giardino in ferro battuto.

Tuttavia per chi non volesse rendere il proprio giardino troppo “pacchiano”, è bene sottolineare che lo stile minimal è ancora molto gettonato. Elementi che possano integrarsi dolcemente con l'ambiente senza sovraccaricare troppo l'atmosfera.

Per quanto riguarda i colori, il bianco rimane intramontabile anche se si sta facendo largo pure l'elegante antracite. Ma il 2017 pare essere l'anno dei colori naturali. Spiccano soprattutto il bronzo, il marrone e il tortora.