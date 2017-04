Estate 2017: si prevede caldo torrido

Gli esperti paiono essere concordi sul fatto che quella del 2017 si profilerà come un'estate veramente torrida dal punto di vista climatico. La colonnina di mercurio potrebbe mantenersi a lungo ben al di sopra dei 30 gradi, con alti tassi d'umidità che farebbero aumentare anche la temperatura percepita, principalmente per la combinazione di due fattori.

Ad essere particolarmente temuto è infatti l'arrivo dell'ormai celeberrimo fenomeno El Nino, con l'irruzione di ondate di calore durature e consistenti alle nostre latitudini. A rincarare la dose potrebbe poi essere l'anticiclone Caronte, traghettatore di aria molto calda sahariana, che si ipotizza sarebbe in grado di fare capolino sulla nostra Penisola per diverse settimane.

L'auspicio è ovviamente quello che non si ripeta la torrida estate 2003 che fece decine di vittime in tutta Europa, soprattutto tra gli anziani, con temperature che sfiorarono i 40 gradi a ripetizione nei mesi di giugno, luglio e agosto.

Muoversi per tempo con l'installazione di un impianto di condizionamento funzionale parrebbe dunque essere la scelta più saggia per non boccheggiare nella morsa dell'afa. E' importante in questo senso non ridursi a fare tutto a ridosso dell'inizio della stagione estiva vera e propria per non rischiare attese infinite.

Chi invece ha già un climatizzatore è bene che faccia controllare preventivamente i filtri dopo il break della stagione invernale per evitare spiacevoli sorprese al momento della riaccensione.