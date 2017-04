Ricetta tortino al cioccolato dal cuore morbido

Ingredienti

· 100 gr di cioccolato fondente

· 90 gr di burro

· 80 gr di zucchero

· 2 uova

· 30 gr di farina 00

Procedimento

In una pentola, unire insieme il burro e il cioccolato fondente e lasciarli fondere insieme a bagnomaria, mescolando di tanto in tanto. Una volta ottenuto un composto liscio ed omogeneo, versarlo in una ciotola capiente e aggiungere lo zucchero, mescolando con l'aiuto di un cucchiaio di legno. Quando tutto lo zucchero sarà bene incorporato, unire le uova, una per volta, mescolando accuratamente. Quando anche le uova saranno accorpate all'impasto, aggiungere la farina setacciata, amalgamando bene il tutto. Versare il composto così ottenuto in piccoli stampi di alluminio, imburrati e infarinati in precedenza, e lasciare raffreddare in frigorifero per alcune ore. Trascorso il tempo necessario, cuocere i tortini al cioccolato in forno già caldo a 180 gradi centigradi per 5-6 minuti, così che l'esterno del tortino sia cotto e l'interno rimanga morbido. Servire caldissimi, accompagnati volendo da gelato o panna. I tortini possono essere anche surgelati e conservati in freezer fino a due mesi, cuocendoli all'occorrenza direttamente in forno caldo per circa 20 minuti.