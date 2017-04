“Prendiamoci del tempo” è una delle tante iniziative di welfare che il Gruppo COLSER-Auroradomus sta portando avanti, da diverso tempo, per dare delle risposte concrete ai bisogni espressi dai propri lavoratori, rappresentati per l’80% da donne, in tre specifici ambiti di intervento: Lavoro, Salute e Famiglia.

Grazie alla collaborazione con LILT anche quest’anno l’azienda ha dato risalto al tema della prevenzione, offrendo l’opportunità alle lavoratrici di effettuare visite senologiche gratuite durante la settimana della festa della donna presso la sede di Parma e le altre filiali e punti operativi di Piacenza, Sassuolo, Milano (Istituto dei Tumori), e Roma (Camera dei Deputati).

L’8 e 9 marzo un medico specialistico della LILT sezione di Parma ha sottoposto oltre 60 lavoratrici dell’area di Parma ad una visita di controllo, approfondita attraverso l’utilizzo di un ecografo, e ha dato informazioni specifiche sulla prevenzione.

Il Gruppo con questa iniziativa ha voluto mostrare una particolare sensibilità verso i ritmi imposti dal lavoro e dalla cura della propria famiglia, che spesso non permettono a tutte le donne lavoratrici di trovare il tempo per sottoporsi ad esami di prevenzione, che finiscono per essere considerati superflui e poco importanti.

L’iniziativa si inserisce all’interno delle attività di Welfare Cooperativo rivolte a promuovere la cultura della prevenzione come stile di vita. Sono infatti partiti alcune settimane fa anche i corsi rivolti all’utilizzo del defibrillatore e alla prevenzione dei problemi cardio-vascolari.

Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile visionare il sito dedicato al progetto di welfare cooperativo (https://welinfo.gruppocolserauroradomus.com) dove sono contenute tutte le informazioni su questa e sulle prossime iniziative.

GRUPPO COOPERATIVO

COLSER - AURORADOMUS