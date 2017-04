Colliri, maschere e gel naturali: così si proteggono gli occhi

L’arrivo della primavera è un momento solitamente associato a felicità e benessere: le giornate si allungano, il sole inizia a battere in maniera insistente. Le controindicazioni però non mancano, specialmente per chi soffre di allergie da pollini. E a rimetterci sono soprattutto gli occhi, gonfi, affaticati e arrossati dall'irritazione dovuta proprio ai disturbi tipici di questa stagione. Anche perché gli occhi sono la parte più delicata: se per le riniti si può agire facilmente con antistaminici, spray e fazzoletti, per gli occhi bisogna prestare un po’ più di attenzione. Fortunatamente comunque non mancano in commercio le soluzioni per attenuare fastidio e prurito.

RIMEDI NATURALI

Sono tanti i rimedi, anche naturali, da mettere in atto per alleviare le conseguenze dell’allergia. Quelli migliori prevedono il ricorso a prodotti come le pomate da applicare sugli occhi: l’estratto dell’aloe è un toccasana per “alleggerire” lo sguardo nei momenti in cui l’allergia primaverile raggiunge il suo culmine. L’applicazione topica del gel aiuta a ridurre il gonfi ore, il prurito

e persino a calmare i rossori.

Un altro rimedio prevede l’applicazione di mascherine ghiacciate sulle palpebre, magari prima di andare a letto.

Un buon sonno infatti può essere la soluzione per contrastare le occhiaie, che si formano inevitabilmente a causa della rottura dei capillari della zona perioculare, che provoca il conseguente ristagno di sangue. Il consiglio, inoltre, è quello di recarsi nella farmacia o parafarmacia di fiducia, dove professionisti della cura e del benessere sapranno suggerire il prodotto più idoneo a ciascuno. Se il fastidio persiste e diventa sempre più intollerabile, un’altra soluzione potrebbe essere quella di ricorrere a colliri o sieri studiati appositamente per alleviare il bruciore e sgonfiare le palpebre. Anche in questo caso i protagonisti sono elementi naturali, come estratti di tè verde, amamelide, calendula o cetriolo. Cetriolo che è considerato un vero toccasana e può essere applicato direttamente sugli occhi: le proprietà anti-infiammatorie di questa verdura contribuiscono a calmare e ridurre il gonfiore.

GLI ALLEATI A TAVOLA

La salute della vista non passa solo da prodotti farmaceutici o cosmetici, ma anche dalla tavola. Una banana al giorno, un cavolfiore alla settimana e del succo di mirtillo puro a giorni alterni aiutano ad alleviare il gonfiore. Attenzione al sale: assumerne troppo espone al rischio di ritenzione idrica, che può portare al gonfiore non solo di gambe e braccia, ma anche degli occhi.