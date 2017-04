Il pericolo viene dal materasso? Come scegliere quello più adatto

Per le persone più allergiche alla polvere, anche il sonno può rappresentare un problema.

Non tanto per l’azione in sé, quanto per l’uso di un materasso non adatto.

LOTTA ALLA POLVERE

Spesso infatti nel letto possono annidarsi gli acari della polvere, capaci, a causa dei loro escrementi, di innescare reazioni allergiche. Innanzitutto è bene evitare di tenere in camera tappeti (soprattutto quelli in fibre naturali come il cotone, la lana o la canapa), tende di stoffa e, nella stanza dei bambini, pupazzi di peluche.

È necessario pulire accuratamente la camera più volte a settimana, cambiando le lenzuola ogni tre o quattro giorni e passando spesso l’aspirapolvere, per eliminare eventuali accumuli di polvere. Bisogna anche evitare assolutamente piumoni imbottiti di piume d’oca.

Ma una parte importante della camera è costituita proprio dal letto: se nei casi di allergia leggera cambiare spesso le lenzuola

può essere sufficiente a non causare disturbi accentuati nella persona allergica che occupa la stanza, nei casi di allergia più grave è però necessario dotarsi di un materasso anallergico, in grado di diminuire (o di eliminare) i disturbi.

Questo è infatti realizzato con materiali che non favoriscono il deposito della polvere e la conseguente proliferazione di acari.

Questi animali e la polvere trovano l’habitat ideale nelle fibre e nei materiali naturali: i materassi anallergici, essendo realizzati in fibre artificiali, non trattengono la polvere e riducono così la proliferazione di questi insetti.

LOTTA ALLA POLVERE

Alte concentrazioni di acari si trovano anche in piumoni e coperte che dovrebbero essere esposti quotidianamente al sole e lavati ogni 2-3 settimane a 60 gradi (il lavaggio a secco non rimuove gli allergeni).

Se ciò non è possibile è necessario, allora ,avvolgerli con un copricoperta o un copripiumone impermeabile e traspirante.

In alternativa si suggerisce l’uso di coperte lavabili a 60 gradi. Lenzuola e federe vanno lavate settimanalmente a 60 gradi.

Anche i peluche devono essere lavati a questa temperatura, ogni 2-3 settimane, oppure messi in freezer per 24-48 ore e lavati successivamente in acqua fredda.

Infatti bisogna prestare particolare attenzione alla salute del bambino: i figli di genitori allergici, infatti, hanno il 75% di probabilità di sviluppare allergia, mentre il rischio è del 50% se è allergico solo uno dei due.