La cosa più bella e buona di Parma? Gli anolini. Il piatto della tradizione per eccellenza è al primo posto del sondaggio lanciato dal sito della Gazzetta di Parma.

Risultato fin troppo scontato? Non proprio, perché i "candidati" erano davvero tanti, per ogni lettera dell'alfabeto. Ma gli anolini hanno vinto su tutti. Nella classifica finale, 11 voti su cento sono andati agli anolini; seguono il Prosciutto di Parma e il Battistero, entrambi con 8%. Al quarto posto la Carciofa di Pepén, che ottiene il 7% come l'Università e l'azienda Musetti.

CLASSIFICA FINALE

1 A - ANOLINI (11%)

2 P - PROSCIUTTO DI PARMA (8%)

3 B - BATTISTERO (8%)

4 C - CARCIOFA DI PEPEN (7%)

5 U - UNIVERSITA' DI PARMA (7%)

6 M – MUSETTI azienda (7%)

7 F - FARNESE teatro (6%)

8 D - PARCO DUCALE (6%)

9 S - SALAME DI FELINO (6%)

10 T - TORTELLI DI ERBETTA (5%)

CLICCA QUI PER VISUALIZZARE LA CLASSIFICA FINALE