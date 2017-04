Auto elettriche, mercato in espansione: l’Italia segue l’esempio degli altri Paesi

Il mercato delle automobili elettriche è in costante espansione: un trend che si registra a livello mondiale e che sta contagiando sempre di più anche l’Italia.

A confermarlo sono i dati di vendita riferiti allo scorso anno: nel 2016 sono state infatti 800mila le vetture con alimentazione elettrica distribuite in tutto il mondo, con un aumento importante - ben il 40% - rispetto ai volumi segnalati per l’anno precedente.

Questo dato comprende entrambe le “versioni” di automobili che hanno la possibilità di viaggiare con l’alimentazione elettrica: le automobili ibride (dette anche Phev, ovvero Plug-in Hybrid Electric Vehicle) e le vetture “full electric“, conosciute anche con l’acronimo di Bev (Battery Electric Vehicle), le quali hanno un ruolo sempre più decisivo all’interno di questo mercato, andando

a coprire una quota pari al 63% del totale.

SEGNALI IMPORTANTI

Segnali incoraggianti arrivano anche dall’Italia, pur restando vero il fatto che i numeri “tricolore” non possono, al momento,

competere con quelli che si registrano in Europa e in altre parti del mondo. Nel Belpaese, infatti, lo scorso anno sono state immatricolate poco più di 2.500 automobili elettriche, una quota che va a coprire lo 0,1% del mercato globale dell’auto, con volumi comunque lievemente in aumento rispetto all’anno precedente, a dimostrazione di come l’interesse e l’attenzione verso questo tipo di mobilità cresca costantemente.

I dati di vendita di auto elettriche e ibride in Italia nel mese di febbraio 2017 confermano questo trend: in un mercato dell’automobile in crescita, le ibride continuano la loro corsa, stabilizzandosi a poco meno del 3% del totale del mercato e diventando la quarta tipologia di alimentazione più diffusa dopo diesel, benzina e gpl. Insomma, si è in attesa del vero e proprio “boom” che si è registrato nel resto del mondo.

Qualche esempio? Da Pechino a Shanghai, le vendite di auto elettriche sono aumentate del 118% solo nel primo trimestre del 2016, mentre in Europa si è registrata una crescita del 33% nei primi sei mesi dello scorso anno. Numeri che, si spera, possano essere presto replicati anche in Italia.