1) INGEGNERE ELETTRONICO JUNIOR PROGETTISTA HARDWARE & SOFTWARE

Storica azienda elettromeccanica con sviluppa e produce prodotti ad altro valore aggiunto con filiali in Europa, America e Asia, cerca un/a ingegnere Elettronico Junior da inserire alle dirette dipendenze del Responsabile Progettazione H & S, cui competerà la progettazione Hardware & Software di schede elettroniche per strumenti di misura basati su microprocessore. Il ruolo comporta: l’analisi delle specifiche tecniche e delle richieste dei clienti interni ed esterni; la progettazione hardware con la messa a punto dei prototipi e la successiva industrializzazione; le verifiche di prequalifica delle schede e le attività necessarie per la certificazione di prodotto; il rilascio della documentazione di produzione.

Il/la Candidato/a ideale, è un/a laureato/a magistrale in ingegneria elettronica, con esperienza di 3/5 anni. Potranno essere inseriti nella selezione anche i neolaureati con un lavoro di tesi che abbia comportato la programmazione di microcontrollori e la progettazione microelettronica. Completano il profilo la conoscenza di Matlab e Pspice e della lingua inglese ad un buon livello.

Sede di lavoro: Parma

2) STORE MANAGER

Realtà retail attiva a livello nazionale potenzia il proprio organico sul punto di vendita di Parma e cerca un/una Store Manager. Il professionista da inserire seguirà la gestione commerciale del punto di vendita, il magazzino e la gestione del team all'interno del negozio. È richiesta una consolidata esperienza nel ruolo maturata in contesti retail strutturati e complessi.

Sede di lavoro: Parma



3) CUCITRICE MACCHINISTA PELLETTERIA

Azienda dell’abbigliamento nel settore della pelletteria ricerca un macchinista con specifica esperienza su borse e cinture. Si Richiede esperienza nella mansione e disponibilità ad un lavoro full time. Completano il profilo buona manualità e ottima conoscenza dei macchinari di produzione settore pelletteria.

Sede di lavoro: Parma



4) PROGETTISTA AERONAUTICO

società leader nella produzione di componenti in fibra di carbonio è alla ricerca di un Progettista Aeronautico con Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica, Aerospaziale, Autoveicolo o Meccatronica. La figura da inserire si occuperà della progettazione e modellazione Cad di componenti, stampi ed attrezzature in materiale composito. Requisiti preferenziali per la posizione sono esperienza di almeno 2 anni in ambito progettazione di componenti settore aeronautico / motorsport; ottima conoscenza di Catia V5; ottima conoscenza del processo dei materiali compositi; ottima conoscenza della lingua inglese sia a livello scritto che parlato.

Sede di lavoro: Provincia di Parma



5) PROGRAMMATORE INFORMATICO

Azienda del settore IT cerca Programmatore Informatico per lo sviluppo di software. È richiesta la conoscenza tecnica di Javascript e Java.

Sede di lavoro: Parma



6) TECNICO MECCATRONICO

Azienda del settore automotive cerca una/un Tecnico Meccatronico, per l'installazione di componenti meccatroniche del veicolo. Diploma di perito meccanico, meccatronico, elettronico, esperienza pregressa in questo tipo di installazione; disponibilità full time

Luogo di lavoro: Parma



7) PROGRAMMATORE INFORMATICO JUNIOR



Azienda cerca programmatore informatico per lo sviluppo di siti web. La/il candidata/o è in possesso di una laurea magistrale preferibilmente in Informatica, Ingegneria oppure Matematica, ha competenze tecniche in Javascript, Html, Inglese base e, possibilmente, anche di framework web.



Sede di lavoro: Parma





8) CONTABILE

Azienda del settore petrolchimico cerca figura si occupi di gestione contabilità generale e contabilità operazioni straordinarie, supervisione ai processi di fatturazione attiva e passiva, gestione dei pagamenti, contabilizzazione note spese e registrazione contabilità del personale.

Requisiti e competenze richieste sono: esperienza di almeno 3 anni nel medesimo ruolo; laurea in economia aziendale o diploma specialistico; inglese intermedio; conoscenza SAP ERP; conoscenza contabili nazionali e internazionali (IFRS); ottime doti comunicative e relazionali.

Zona di lavoro: Roccabianca ( PR)

9) PROCESS ENGINEER SETTORE FOOD

Azienda della prima provincia nord di Parma cerca Process Engineer del Settore Food Processing da inserire all’interno dell’engineering team e rispondendo gerarchicamente all’ Engineering Technical Manager, per occuparsi principalmente di controllo ed ottimizzazione dei processi in ambito termico. In particolare avrà la responsabilità di sviluppare prodotti e soluzioni tecniche relative ai progetti assegnati; fornire input per migliorare le soluzioni tecniche attuali e garantirne il vantaggio competitivo; definire soluzioni su misura in base alle richieste dei clienti, rispettando gli standard ed icodici applicabili; sviluppare ed aggiornare i dettagli di design dei progetti in sinergia con i project engineers ed i managers di riferimento; supportare la forza commerciale nel processo di offerta.

Il candidato ideale è laureato in ambito tecnico, è fluente nella lingua inglese fluente, ed ha la conoscenza dell’applicazione di prodotto (macchine del food processing e delle relative applicazioni).

Si richiedono 5/7 anni di esperienza maturata in aziende del settore food processing e/o strettamente similari e la conoscenza approfondita dei diversi strumenti di progettazione 3D (Inventor, Autocad…); e una buona competenza nel layout e P&ID.

Sede di lavoro di riferimento: prima provincia nord di Parma.



10) INGEGNERE ELETTRONICO

Azienda operante nel settore dell'Automazione Elettronica Industriale ricerca un Ingegnere Elettronico che abbia conoscenza dei principali linguaggi di programmazione ed un'ottima padronanza della lingua inglese. La disponibilità ad intraprendere trasferte CEE ed EXTRA CEE, completa il profilo della figura ricercata.

Sede di lavoro: Parma





11) DISEGNATORE MECCANICO

Requisiti:Buona conoscenza del programma cad 3D SolidWorks

Buona conoscenza della meccanica di base



Studi:Diploma di perito meccanico oppure laurea in ingegneria meccanica

Richieste doti di leadership e capacità di lavorare in autonomia con ampie deleghe e responsabilità

Contratto iniziale a tempo determinato



Luogo di lavoro Colorno



12) PROJECT MANAGER ASSISTANT

Per la nostra azienda committente siamo alla ricerca di un Project Manager Assistant che riporterà al Field Product Support Director e supporterà le seguenti figure:

- il Project Execution Team durante l’installazione e lo start-up delle linee;

- i Project Manager pre e post-vendita e il customer care management nell’assistenza tecnica sulle linee complete prima e dopo il periodo di garanzia.

La figura inerita, nello specifico, avrà le seguenti responsabilità:

- gestione dei rapporti tecnico/ commerciali con società terze fornitrici di parti integranti della line;

- attività di back-office di trouble-shooting telefonico e root cause analysis interfacciandosi con i clienti e/o con i fornitori;

- assistenza tecnica sul campo in caso di particolari problematiche relative alla parti di linee fornite da società terze previa specifico periodo di formazione;

- garantire il corretto funzionamento degli impianti basandosi su specifiche tecniche, contrattuali e di sicurezza.



Il/la candidato/a ideale possiedeuna LAUREA in INGEGNERIA o un DIPLOMA TECNICO con precedente esperienza nel settore automazione industriale preferibilmente nella gestione di progetti/ project management o come tecnico di field .

La persona che verrà assunta dovrà possedere un OTTIMO livello della lingua INGLESE (non si accettano candidature prive di tale requisito).

Completano il ruolo ottime capacità organizzative e di problem solving, buone abilità relazionali e di gestione dello stress.

Si richiede DISPONIBILITA’ A TRASFERTE.

Sede di lavoro: Parma



13) OPERATORE DI MAGAZZINO JUNIOR - CATEGORIE PROTETTE



La risorsa si occuperà di:

- movimentazione e preparazione merce;

- inserimento ordini, gestione bolle, fatturazione;

- customer care.

Si richiede:

- appartenenza alle categorie protette – invalidi;

- diploma di scuola media superiore;

- è gradita una breve esperienza nel ruolo;

- buona conoscenza del pacchetto Office;



- disponibilità immediata full-time e ad effettuare turni diurni (6 ore e mezzo giornaliere da lunedì a sabato) – durante il periodo formativo iniziale e in casi del tutto eccezionali viene richiesta la disponibilità ad effettuare anche un turno notturno.

Completano il profilo buone doti comunicative e relazionali, precisione, affidabilità.

L'azienda offre: Contratto a tempo determinato con prospettive di stabilizzazione.



Sede di lavoro: Parma



14) ANALISTI/PROGRAMMATORI AMBIENTE MICROSOFT

Il profilo ideale ha maturato almeno 6-10 anni di esperienza in analoga posizione e possiede una comprovata conoscenza di:

Database: Oracle, Sql Server, noSQL

ETL: Microsoft SSIS

Linguaggi: C#, VB.NET, ASP.NET, MVC, MVVM, C++, JavaScript, AJAX, HTML5, XML/XSL, CSS, WS REST/SOAP, PL\SQL, T-SQL

FrameWork: .Net 4.5, JQuery, Angular2, BootStrap, Entity Framework

Sistemi operativi: conoscenza ambiente Windows Server 2012, utilizzo di PowerShell, Active Directory

Servizi: IIS, MS Analysis Service, MS Reporting Service, Sharepoint Server

Ambienti di sviluppo: Visual Studio 2013, Blend, Nuget

Versioning: SVN, TortoiseHG, Git, SourceSafe

E’ inoltre gradita:

Conoscenza pacchetto Office

Conoscenza pattern di programmazione

Capacità di progettazione di unit test



Completano il profilo una buona conoscenza della lingua Inglese, capacità di evolversi apprendendo nuove tecnologie, forti capacità analitiche e di comunicazione, orientamento al risultato e flessibilità oltre alla capacità di lavorare in team.



La sede di lavoro è Collecchio (PR).





15) ICT PROJECT MANAGER | FINANZA e TITOLI



Il candidato verrà inserito all’interno dell’area di sviluppo applicativo dedicata al governo delle applicazioni di Finanza e Titoli, riportando al Responsabile dell’unità organizzativa, si occuperà di:

condurre e coordinare attività di realizzazione complesse che coinvolgono in maniera trasversale un numero significativo di aree dell’azienda,

coordinare le attività progettuali cross nel rispetto dei tempi e del budget,

garantire l'integrazione dei diversi gruppi di lavoro coinvolti

monitorare l’avanzamento delle fasi progettuali, le timeline e i costi e assicurare il rispetto delle esigenze del cliente



SKILLS

3-6 anni di esperienza di gestione progettuale di system integration di complessità medio/alta in ambito banking;

Esperienza di coordinamento di gruppi di lavoro;

Conoscenza funzionale della normative in ambito Finanza Bancaria, quali ad esempio MiFID e IFRS9;

Project Management, Business Analysis;

Livello B2 Inglese;

Leadership naturale, capacità di gestione di team, ottime capacità relazionali;

Costituisce requisito preferenziale il conseguimento della Certificazione PMP;

Il candidato ideale ha maturato esperienza in società di consulenza o in aziende strutturate.



La sede di lavoro è Collecchio (PR).





16) CONSULENTE APPLICATIVO (Oracle)



Il candidato/a dovrà essere un/a laureato/a in Ingegneria Gestionale o in Economia con dai 2 ai 5 anni di esperienza nel ruolo.



L’azienda nostra committente offre la possibilità di lavorare in un contesto giovane, molto dinamico e motivante, con clienti di grandi dimensioni e in progetti nazionali ed internazionali.



Stiamo cercando Consulenti applicativi che abbiano maturato esperienze lavorative in progetti di avviamento di sistemi applicativi gestionali in ambito Amministrazione e Finanza utilizzando gli ERP Oracle Applications.

Costituisce titolo preferenziale la conoscenza della piattaforma di sviluppo Oracle Fusion.



La persona prescelta dovrà essere in grado di intrattenere relazioni con il cliente in ambito pre-sales, dovrà avere ottime capacità analitiche, precisione, autonomia organizzativa e uno spiccato orientamento al raggiungimento dei risultati. Requisito fondamentale sarà la FLUENTE conoscenza della lingua INGLESE.



Si richiede disponibilità a viaggiare fino al 40% / 50% del tempo a seconda delle necessità. Trasferte nazionali ed internazionali.



Sede dell’azienda: PARMA







17) Consultant Business model transformation Banking



Il candidato ideale ha maturato un'esperienza da1 a 4 anni in società di consulenza e/o presso primari istituti e/o intermediari finanziari, distintiva l’esperienza in realtà internazionali e/o all’estero.

I profili ricercati saranno coinvolti su progetti di trasformazione del business (credito, finanza, commerciale, etc), della strutture organizzative e del modello di servizio anche a seguito della trasformazione digitale.

In particolare il candidato sarà impegnato nella definizione e disegno di modelli operativi presso Banche e primari Intermediari Finanziari, nell’analisi degli impatti di business e organizzativi e nelle attività di change management.

Completano il profilo l’ottima conoscenza della lingua inglese e spiccate doti comunicative e relazionali, propensione al team work, attitudine al problem solving e disponibilità a trasferte in Italia ed Estero.

Sede dell’azienda: PARMA







18) IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVO CONTABILE



La risorsa dovrà occuparsi delle attività più generali di amministrazione, in particolare fatturazione attiva e passiva e contabilità ordinaria.

Requisiti: si richiede precisione, riservatezza, flessibilità, affidabilità e un’elevata capacità di gestione dello stress.

Competenze necessarie: si richiede esperienza consolidata nel settore, diploma di ragioneria e un’ottima padronanza di Excel.

Richiesta disponibilità full time.



La ricerca è rivolta anche ai profili appartenenti alle categorie protette.

Sede : Castelfranco Emilia





19) Buyer tecnico meccanico



Il candidato selezionato, riportando direttamente al Responsabile Acquisti, avrà le seguenti responsabilità:

Pianificare gli ordini dei materiali sulla base delle commesse programmate e monitorare i lead time al fine di ottimizzare le giacenze di magazzino;

Gestione, in totale autonomia, delle trattative d'acquisto sulle Commodity di riferimento quali: alluminio e materie plastiche per un budget di circa 12 Milioni di Euro;

Scouting e validazione di nuovi fornitori per quel che riguarda le Commodity di riferimento, principalmente per acquisti diretti, marginalmente per indiretti;

Gestione funzionale di due approvvigionatori.

Sede : Parma







20) Un ORGANIZZATORE di eventi

da inserire in organico per ORGANIZZARE incontri formativi (manifestazioni), da allestire in collaborazione con gli organismi associativi di zona, durante i quali verranno presentati, a cura di un promotore qualificato, i nostri esclusivi prodotti studiati per offrire un'elevatissima qualità del riposo salvaguardando la salute ed il benessere quotidiano delle famiglie.



Cosa OFFRIAMO:

- Percorso di formazione,

- Strumenti di supporto allo svolgimento dell'attività (strumenti di presentazione, moduli...)

- Affiancamento iniziale con il proprio manager,

- collaborazione a tempo pieno,

- Compenso economico fisso (per manifestazione)e provvigionale di ALTO LIVELLO!

- Incentivi e premi al raggiungimento degli obiettivi,

- Ambiente di lavoro giovane, motivante ed estremamente collaborativo



Sede : Parma provincia