Paese che vai, grigliata che trovi. Sono tantissime le cotture tipiche che si sono poi diffuse in tutto il mondo, ognuna con la propria peculiarità riguardo alla carne usata e alle modalità di preparazione.

Sudamerica

L’America Latina è la patria della carne cotta alla brace. Churrasco e asado sono piatti che si sono ormai diffusi in modo importante anche alle nostre latitudini.

Il churrasco è tipico del Brasile, ma i locali che lo servono sono ormai molto numerosi anche in Italia. Tra i tanti tagli impiegati

per prepararlo, il più famoso e saporito è forse la picanha, controfiletto cotto con il suo grasso e poi tagliato molto sottile.

Nella vicina Argentina, invece, l’asado preparato con carne di manzo rappresenta quasi una religione.

Tipiche sono anche le interiora (entrañas o achuras), le salsicce chiamate chorizos e le salsicce di sangue dette morcillas.

La preparazione originale dell’asado prevede una cottura che dura anche per ore, in modo da esaltare sapore e consistenza

della carne.

Asia

In India impera invece il pollo tandoori, nella cui preparazione giocano un ruolo fondamentale le spezie: nelle ricette tradizionali ne compaiono almeno 12. Dal Giappone arriva invece il barbecue hibachi, che dispone di due superfici di cottura che ci offre tra l’altro la possibilità d’avere 2 tipi di calore diversi. Viene usato soprattutto per preparare i tipici yakitori, spiedini di bamboo riempiti di pollo. Spostandoci nelle Filippine, si trova il lechon, spiedo di maiale cotto intero con tutto il suo grasso. Mentre nella vicina Indonesia a farla da padrone è il satay, bastoncini su cui vengono infilati pezzi di carne poi cotti in lunghi bracieri orizzontali. La Corea è invece famosa per il bulgogi, tenera carne di manzo tagliata sottilissima: nei ristoranti specializzati ogni tavolo è dotato di una griglia a carbone singola in cui il cliente prepara la carne a proprio piacimento.

Europa

Tornando nella più vicina Europa, la cottura alla griglia è molto diffusa soprattutto nell’area balcanica. Un posto d’onore lo

occupano i Pljeskavica (misto di agnello, manzo e maiale, macinati e impastati con cipolle) e i Cevapcici, piccole salsicce a base di cipolle e carni macinate.