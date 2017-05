PRIMA PUNTATA DEI GRANDI MENU' DELLA STORIA

La zuppa di testuggine che salutò il Risorgimento

Si apre con la minestra aristocratica dell’epoca per eccellenza il banchetto da favola che il 1° marzo 1848 celebra a Torino la firma dello Statuto Albertino. Zuppa di testuggine: un incipit gastronomico solenne per il raffinato menù (clicca sulla foto a destra per la copia dell'originale) proposto a pochi, selezionatissimi ospiti. Scoprite la ricetta (e la laboriosa preparazione) descritta nel “Grande Dizionario di Cucina” del noto romanziere, e appassionato gastronomo, Alexandre Dumas padre.

IL BANCHETTO PER LA FIRMA DELLO STATUTO ALBERTINO

La storia d'Italia? Riscritta sui menù

La storia fra piatti e tovaglioli? Sì, perché vicende emblematiche del nostro Paese sono legate a banchetti memorabili e i relativi menù, umili testimoni di grandi eventi, possono rievocare e far gustare ancora oggi sapori ed emozioni ormai lontani. Custode di queste straordinarie testimonianze è la Biblioteca Gastronomica di Academia Barilla, che schiude la sua eccezionale raccolta ai lettori della “Gazzetta” per ricordare che, in ogni tempo, il cibo è portatore di cultura e di civiltà.

