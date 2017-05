RAV4, l'impossibile è possibile: un super Suv ora anche Hybrid

Nel 1994 Toyota ha creato un nuovo segmento, quello dei Suv compatti, grazie al lancio di RAV4 (acronimo di Recreational Active Vehicle 4-wheel drive). Con l'ultima versione Hybrid, Toyota lancia una nuova interpretazione della potenza assicurata dalla trazione integrale, incarnando, più che mai, lo spirito Toyota, la voglia di innovare, sorprendere e di creare valore, rendendo possibile l'impossibile. Con il nuovo RAV4, Toyota presenta quindi il suo primo Suv Hybrid nel segmento dei "medi". La tecnologia Hybrid rappresenta la più grande concretizzazione della visione di Toyota, una delle più grandi e visionarie, appunto, compagnie al mondo, capace di proiettarsi con obiettivi precisi non a 5 o 10 anni, ma addirittura al 2050.

IL MERCATO I traguardi raggiunti dal sistema Hybrid sono infatti rappresentati dal fatto che le vendite dei due marchi, Toyota e Lexus, hanno già contribuito ad una riduzione delle emissioni pari a oltre 58 milioni di tonnellate di CO2. Ora che l’ibrido sta diventando per tutto il mercato un chiaro motore di crescita, Toyota rappresenterà ancora il leader indiscusso anche in Italia con piani annuali crescenti e che arriveranno a 45mila ibride già nel 2017 (il 50% delle vendite) per raggiungere le 300mila unità ibride entro il 2020, momento in cui Toyota a livello globale si è impegnata a raggiungere i 15 milioni di vetture. Per rendere il nuovo RAV4 ancora più competitivo in un mercato dei Suv sempre più raffinato ed esigente, si è lavorato su alcuni aspetti fondamentali sviluppando un design moderno e accattivante, una motorizzazione ibrida con cambio automatico da 197 cv disponibile in 2 o 4 ruote motrici, in grado di offrire un grande piacere di guida in città e fuori con consumi da citycar. Il package è molto funzionale, adatto a tutte le esigenze della famiglia e con soluzioni innovative come il Toyota Safety Sense Plus o il 360° view monitor.

IL DESIGN Il frontale del nuovo RAV4 rispecchia l’evoluzione dell’indirizzo stilistico Toyota Under Priority e Keen Look, con il logo che spicca all’interno di una griglia superiore dalla forma slanciata che si integra con i nuovi gruppi ottici Bi-LED.

Le estremità della griglia centrale e inferiore, più ampie rispetto al passato, si uniscono creando gli alloggiamenti dei fendinebbia, ben incassati nei bordi del paraurti per enfatizzare la solidità della vettura.

La fiancata è ben delineata grazie al nuovo disegno della linea di cintura e degli archi passaruota, che sottolineano sia l’eleganza che la potenza del Nuovo RAV4. La linea è inoltre impreziosita da nuovi cerchi da 17" e da 18" e dalla nuova antenna "Shark". La gamma colori si arricchisce poi con 2 nuove tinte metallizzate: lo sportivo Blue Met e un elegante Dark Red Met.

LA QUALITA' La qualità percepita è notevolmente migliorata, grazie a una profonda rivisitazione degli interni, a nuovi rivestimenti della plancia arricchiti con finiture premium, e al nuovo sistema di infotainment Toyota Touch 2 da 7".

La strumentazione retroilluminata di colore blu spicca grazie all’elegante design con doppi quadranti analogici che incorpora il nuovissimo display TFT da 4,2" a colori.

Harley Street Rod: l'adrenalina del mito

La Harley Street Rod è stata progettata per arrivare al limite. Con il suo nuovo motore High Output Revolution X™, porterà il tuo livello di adrenalina a 9000 giri al minuto. Basta una sola volta: si dà gas e non si tornerà più indietro. Dagli scarichi esce una "musica" in stile Harley, riconoscibile anche ad occhi chiusi. Rendere al massimo è la parola d'ordine di questa straordinaria serie della Harley, capace di farsi strada senza difficoltà nel caotico traffico urbano. Le nuove forcelle anteriori rovesciate da 43 mm e gli ammortizzatori posteriori sono progettate per permettere a ogni centauro di sfrecciare con agilità tra gli ingorghi stradali. Un look puro, essenziale e aggressivo caratterizza fin dal primo sguardo la Street Rod: l'elegante drag bar, il cupolino in tinta e gli indicatori di direzione con luci a LED sono quanto di meglio si possa desidera per lasciare il segno nel contesto urbano.