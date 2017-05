La perla barocca della repubblica Ceca

Quando si dice repubblica Ceca si pensa subito e soltanto a Praga. Eppure è un errore. Perché questo piccolo paese ha molti altri tesori ancora tutti da scoprire. Uno di questi è Olomouc, quella che fu un tempo una delle città più importanti del Regno di Boemia grazie alla sua posizione strategica, all’università antica, nonché alle tradizioni culturali e spirituali. Il cuore storico di Olomouc, dominato dalla Colonna della Santissima Trinità iscritta nella Lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO è, dopo Praga, la seconda riserva dei monumenti storici urbani della Repubblica ceca. Eppure qui si passeggia ancora senza essere mai assediati da altri turisti, Praga dista solo un paio d'ore e tra pochi giorni, dal 2 al 4 giugno, si svolge la festa storica della città, quest’anno ispirata al trecentesimo anniversario della nascita di Maria Teresa, la più importante sovrana di terra boema. In quei giorni si possono visitare le fiere e i mercatini medievali o assistere ai concerti dei solisti del Teatro della Moravia e dell’Orchestra filarmonica morava, a spettacoli teatrali e al corteo storico in costume. Subito dopo, dal 6 al 30 luglio, tocca alle Feste Barocche, spettacoli di opera barocca in costume ospitati in una copia fedele di un teatro barocco, con scenografie dipinte a mano.

Ma feste a parte lo stile barocco che tra il XVII e il XVIII secolo ha ridisegnato il volto della Repubblica Ceca si è espresso al massimo a Olomouc. Lo si riconosce in ogni angolo della città. Monumento simbolo di Olomouc e del suo Barocco è certamente la maestosa colonna della Santissima Trinità, sulla piazza principale. Con i suoi 35 metri di altezza, è la scultura più alta di tutta la Repubblica Ceca e la concentrazione di statue che la ornano è la più alta dell’Europa centrale.

Le piazze di Olomouc sono poi punteggiate di bellissime fontane barocche ed è un capolavoro barocco anche la Chiesa di San Michele Arcangelo, con le caratteristiche tre cupole che ammorbidiscono lo skyline della città, disegnato da campanili, guglie (tra cui quelli della cattedrale gotica di San Venceslao) e torri. Un altro importante monumento barocco veglia sulla città dalla Svatý Kopeček (Collina Santa): è la basilica barocca della Visitazione della Beata Vergine Maria, dagli interni splendidamente decorati.

Il santuario è meta ogni anno di migliaia di pellegrini e merita una visita il vicino monastero di Hradisko, imponente complesso barocco disteso su una collina alla periferia nord della città. Antichissimo, venne ricostruito in stile barocco dopo la devastazione svedese nella Guerra dei Trent’Anni. Insomma, Praga è splendida. Ma ci sono molte altre cose da vedere. lu.pe.