I GRANDI MENU' DELLA STORIA, SECONDA PUNTATA

D'Annunzio e la scoperta del Vermut

Non è certo un menù lungo e articolato quello autografato da D’Annunzio (clicca sulla foto a destra per la copia dell'originale) dopo averne gustato i piatti nella sala da pranzo del vecchio Palazzo del Bano Ungherese. Inoltre le portate elencate compaiono in sequenza canonica, con la classica apertura di prassi all’epoca, caratterizzata da un potage (una zuppa o una minestra). Per fortuna, sono le bevande, il piatto forte di questo menù.

-

UNA CENA A FIUME PER D'ANNUNZIO NEL 1919

Menù non straordinario? Il protagonista è il Vate

D’Annunzio e il cibo: un rapporto che rientra nell’aura del mito, che il “Vate” costruì sistematicamente intorno alla propria persona, amante com’era della raffinatezza in tutte le sue manifestazioni. Uno straordinario menù oggi conservato nella collezione della Biblioteca gastronomica di Academia Barilla lo testimonia svelandoci un inatteso frammento di storia.