Come scegliere il colore degli occhiali da sole

Esistono occhiali da sole di ogni forma e colore, dai più eccentrici e colorati modelli cat eye ai più classici neri e rettangolari. Ma sapevate che il colore delle lenti può influenzare la vostra vista? Ecco qui una lista per aiutarvi a scegliere gli occhiali da sole con le lenti più adatte a voi.

Lenti grigie: Questo è il colore più comune da trovare nelle lenti per occhiali da sole. Le lenti grigie sono scure abbastanza da offrire un’ottima protezione dal bagliore del sole senza modificare la vista o alterare eccessivamente il modo in cui si vedono i colori. Sono una scelta ideale se ci si trova vicino all’acqua, perché sono in grado di respingere anche i raggi solari più potenti.

Lenti verdi: Ottime per un uso quotidiano, le lenti verdi offrono un’alternativa valida alle lenti grigie in quanto alterano il colore in modo molto simile. Queste lenti non solo riflettono la luce intensa ma rendono anche più luminosa l’ombra, il che le rende perfette da portare in ogni condizione meteo.

Lenti marroni: Un’altra scelta perfetta da indossare sia in giornate soleggiate che in quelle più variabili, le lenti marroni offrono un look più caldo e luminoso rispetto alle altre. Che ci crediate o meno, queste lenti intensificheranno la vostra percezione della profondità, il che torna molto utile se dovete stimare le distanze, ad esempio mentre fate sport come sci e golf.

Lenti gialle: La prima scelta per chi va in mountain bike o pratica lo sci di fondo, gli occhiali con lenti gialle offrono protezione e visione eccellenti anche nelle giornate più uggiose. Sono ottime da indossare anche a fine giornata grazie alla loro capacità di illuminare le zone meno illuminate.

Lenti rosse: Le lenti rosse sono spesso utilizzate da chi guida per la loro capacità di bloccare i raggi UV, che rendono gli occhi particolarmente stanchi. Il contrasto che crea questa lente migliora la visibilità della strada e permette agli occhi di rilassarsi, fattore molto importante se si sta al volante per tante ore al giorno.

Lenti blu: Le lenti di colore blu sono le più efficaci nel ridurre il bagliore causato dalla luce cosiddetta “bianca”, ovvero quella riflessa dalla nebbia, dalla neve e dall’acqua. Grazie a questa loro capacità, sono spesso utilizzate negli sport in cui la luce intensa risulta particolarmente fastidiosa, come nel tennis o nel golf.