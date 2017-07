I GRANDI MENU' DELLA STORIA, TERZA PUNTATA

Un menù francese per il Traforo del Sempione

Il terzo appuntamento con “I Grandi Menù della Storia” ci riporta agli inizi del Novecento, precisamente al 30 maggio 1906, una decina di giorni dopo l’inaugurazione del Traforo del Sempione. Un’opera colossale per quei tempi: la galleria ferroviaria, che, con i suoi circa ventimila metri di lunghezza collegava la Val d’Ossola con l’Alta Valle del Rodano in Svizzera, aveva comportato sforzi enormi e di fatto veniva percepita come una vittoria dell’umanità.

Banchetti e festeggiamenti per l'inaugurazione

Il traforo ferroviario del Sempione: un’opera colossale e avveniristica che, nel 1906, sette anni dopo il primo colpo di trivella, veniva inaugurata con cerimonie straordinarie e celebrata con l’allestimento dell’Esposizione Internazionale di Milano. La galleria sotto il monte Leone scavata tra Iselle (Novara), in Val d’Ossola e Briga, nel cantone svizzero del Vallese, avrebbe permesso di collegare l’Italia all’alta valle del Rodano e al Nord Europa, riducendo in maniera drastica i tempi di trasferimento delle persone e delle merci lungo una delle principali vie di commercio utilizzata, con il valico a 2005 metri, fin dall’epoca romana.