Alluminio sempre più riciclato dal recupero fino al nuovo utilizzo

Nel panorama mondiale l’industria italiana del riciclo dell’alluminio riveste una posizione di assoluto rilievo, confermandosi al terzo posto assieme a Germania e dopo Stati Uniti e Giappone per quantità di materiale riciclato. Un podio rilevante per la salute dell'ambiente della Penisola. Ad affermare questo importante risultato raggiunto dal Belpaese è la CIAL (Consorzio di Imballaggi di Alluminio), che valorizza la continua attività di ricerca per lo sviluppo di tecnologie per il riciclo e il recupero dell’alluminio pre e post consumo per impieghi nei diversi settori applicativi.

IN NUMERI Circa il 90% dell’alluminio prodotto nel nostro Paese proviene dal riciclo e non differisce per nulla da quello ottenuto dal minerale originale poiché le caratteristiche fondamentali e le proprietà del metallo rimangono invariate. Quest’elevata percentuale si spiega con il fatto che questo metallo possiede caratteristiche ottimali per il riciclo, può infatti essere riciclato al 100% e riutilizzato all’infinito per poter dare vita a nuovi prodotti. L’alluminio riciclato può infatti essere impiegato in svariati settori, come ad esempio l’industria automobilistica, l’edilizia, i casalinghi e i nuovi imballaggi. Giusto per rendere l’idea, le quantità complessive di rottami di alluminio riciclati nel corso del 2015 sono state pari a 895mila tonnellate.

I BENEFICI La raccolta differenziata, il riciclo e il recupero dell’alluminio apportano numerosi benefici alla comunità. Il riciclo dell’alluminio è un’attività particolarmente importante per l’economia del nostro Paese, storicamente carente di materie prime, e, inoltre, permette di risparmiare il 95% dell’energia necessaria a produrlo dalla materia prima. Un vantaggio dunque doppio, per l'ambiente e le tasche.

I COMUNI Sono circa 6.607 i comuni italiani nei quali è attiva la raccolta differenziata degli imballaggi in alluminio (l’82% del totale) con il coinvolgimento di oltre 52 milioni di abitanti.