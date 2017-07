Ottimizzazione dell'energia: il risparmio diventa tangibile

Quotidianamente all’interno delle nostre abitazioni si spreca molta energia elettrica. La conseguenza? A fine mese ci si ritrova con bollette “salate”, spesso senza capire da dove derivi tutto questo consumo. L’unica soluzione, dunque, per non alleggerire il portafoglio è quella di applicare una serie di accorgimenti essenziali per il risparmio energetico domestico.

LE INDICAZIONI DELL’ENEA Di tutta l’energia utilizzata in una stagione per riscaldare a 20°C e condizionare a 26 °C un edificio, una buona parte viene dispersa da tetto, muri, finestre e una parte dall’impianto. A questo proposito un’ottima linea guida su come risparmiare è dettata dall’Enea (l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile). Per alleggerire la bolletta ogni anno è necessario prima di tutto ridurre le dispersioni di calore in inverno e le rientrate di calore in estate attraverso le pareti, il pavimento e il tetto della casa. Per raggiungere un buon livello di ottimizzazione dell'energia tra le mura domestiche, inoltre, si consiglia di limitare le fughe di aria calda attraverso i vetri e gli infissi delle finestre. Un buon accorgimento sta nell'isolare le superfici vetrate. In particolare, quando le finestre hanno un solo vetro è possibile sostituire il singolo vetro con uno doppio e, dove è possibile, aggiungere un secondo serramento dietro o davanti a quello vecchio. Meglio, poi, abbassare la temperatura di riscaldamento nei locali non utilizzati e sfruttare al meglio l’energia contenuta nel combustibile progettando, manutenendo e regolando bene l’impianto di riscaldamento e condizionamento.

Isolare è la chiave per un'abitazione 3.0 Un edificio mal isolato fa aumentare notevolmente le spese di riscaldamento e di condizionamento di tutti gli inquilini, pertanto è molto importante eliminare le dispersioni di calore in inverno e le rientrate di calore in estate con un accurato isolamento. Le spese di riscaldamento e condizionamento, infatti, non dipendono solo dal volume dal riscaldare e condizionare, dal clima e dalla temperatura mantenuta all’interno dell’appartamento, ma anche dell’entità delle dispersioni attraverso pareti, solai, pavimenti e tetti. È bene ricordare, dunque, che quando si installa un cappotto termico è possibile applicarlo esternamente o internamente. La prima soluzione è la più efficace ed è molto conveniente quando è previsto un rifacimento dell’intera facciata..