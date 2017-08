Una giornata di relax alle terme per scacciare lo stress quotidiano

L'inverno è stato stressante e duro dal punto di vista lavorativo, la primavera e l'estate, si sa, tolgono energie. Cosa c'è di meglio dunque di regalarsi qualche giorno di pace e relax alle terme per Ferragosto? Anche da questo punto di vista, il territorio parmense ha tanto da offrire, sia per chi necessità di cure termali che per chi invece cerca semplicemente un'oasi di benessere in cui lasciarsi coccolare.

PERCORSI SALUTARI Il centro più famoso è quello di Salsomaggiore Terme: Da sempre note per le loro proprietà antinfiammatorie, riabilitative e rigeneratrici, le acque termali di Salsomaggiore sono declinate in quattro tipologie diverse, salsoiodica naturale e deferrizzata, Acqua Madre, Acqua Madre decalcificata. Questa varietà permette di creare percorsi terapeutici e di benessere personalizzati: fanghi caldi e trattamenti per combattere disturbi artroreumatici, circolatori e ginecologici, inalazioni per risolvere problemi delle vie respiratorie, balneoterapia orale per la salute della bocca, bagni per la riabilitazione fisica e la riattivazione motoria. Anche Tabiano è una meta rinomata per chi necessita di cure termali o di semplice relax: riconosciute tra le migliori d'Europa per le loro acque sulfuree, le Terme di Tabiano, terme del respiro, vantano una provata efficacia nella prevenzione e nella cura dei disturbi respiratori e delle patologie di bronchi, orecchio, naso, gola e pelle nell'adulto e nel bambino. Per completare la propria offerta benessere,le Terme di Tabiano hanno recentemente creato il Centro Benessere, che offre percorsi relax ed esclusivi trattamenti con acqua e fango termale.

Infine, le Terme di Monticelli, che hanno saputo cogliere i frutti più preziosi dell'acqua, trasformandoli in principi attivi. Un comprensorio termale tra i più all'avanguardia del panorama italiano che può vantare sette centri specializzati, due alberghi termali, palestre, varie piscine termali, solarium, percorsi ginnici nel parco: un'oasi di pace immersa in un parco secolare di venticinque ettari.