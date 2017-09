In piazzale Melli il «Magellano» di Gabbani

Dal Festival di Sanremo al Festival del Prosciutto. Protagonista musicale di questo 2017 sarà sempre lui, Francesco Gabbani, la rivelazione musicale dell’anno, che si esibirà domani sera, a partire dalle 21,30, sul palco allestito in piazzale Celso Melli, a Langhirano.

L’artista carrarese presenterà «Magellano», il disco subito entrato al primo posto della classifica di vendite, che contiene «Occidentali's Karma», brano che ha vinto la 67ª edizione del Festival di Sanremo. La ventesima edizione del prestigioso Festival del Prosciutto di Parma, promosso dal Comune di Langhirano con il contributo organizzativo di Caos Organizzazione Spettacoli, rinnova quindi il suo appuntamento con i grandi cantautori italiani e ospita Gabbani che, dopo aver vinto il Festival di Sanremo del 2016 nella sezione nuove proposte con il brano «Amen» (poi diventato disco di platino), ha sbancato quest’anno nella categoria big con «Occidentali's Karma», testo ironico, con tanta voglia di giocare, per far ballare ma anche per far pensare.

Così il video, che ha raggiunto oltre i 130 milioni di visualizzazioni su Youtube con 500 mila likes e 35 mila commenti, si è confermato il il music video sanremese di maggiore successo di sempre su YouTube. Gabbani è entrato, così, di diritto nella classifica dei 100 video musicali più visti al mondo. Francesco Gabbani sarà accompagnato sul palco di Langhirano da Filippo Gabbani, alla batteria, Lorenzo Bertelloni, alle tastiere, Giacomo Spagnoli, al basso e Davide Cipollini alla chitarra.

Per informazioni: Arci Parma e Caos Organizzazione Spettacoli (tel. 0521706214 - info@arciparma.it).