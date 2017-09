Il programma del Festival del prosciutto

Venerdì 1 settembre

LANGHIRANO

Ore 18.30 Piazza Ferrari: inaugurazione della 20ª edizione del Festival del Prosciutto di Parma con l’intervento delle autorità e la partecipazione straordinaria dello chef Ernst Knam

Ore 19.30 Piazza Garibaldi: inaugurazione della «Prosciutteria del Comune»

Ore 19.45 apertura delle Prosciutterie

Ore 20 Piazzetta Caduti del Galilea: apertura della 13ª rassegna «I sapori del giallo»

Ore 20.30 Via del Popolo: apertura degli stand della «Cittadella del Prosciutto di Parma»

Ore 21 Notte bianca del Prosciutto. Musica, spettacoli e intrattenimento per le vie del centro

Ore 21 Piazza Ferrari: concerto del Complesso Bandistico «Castrignano» con le Majorettes Le Orchidee

Ore 22.30 Silent Party®

Ore 23 Musica dal vivo e a seguire dj set (piazzetta retrostante il municipio)

Durante la giornata: #HAMazingpics. Contest fotografico per smartphone. Info e regolamento su www.langhiranovalley.it

Sabato 2 settembre

PARMA

Portici del Grano

Bistrò del Prosciutto di Parma

Dalle ore 11.30 alle ore 22 Il Prosciutto di Parma in degustazione

Ore 11 Cerimonia inaugurale

Ore 12.30 «Brunch with us»: storytelling in lingua inglese sulla lavorazione del Prosciutto di Parma

Ore 13 Il Prosciutto di Parma invita a pranzo: l’ospite a sorpresa

A partire dalle ore 19.30 Hip Hop Ham: aperitivo in musica con dj set

Durante la giornata: postazione «Gusta, scatta e posta», mostre fotografiche itineranti, somministrazione di Vini dei Colli di Parma a cura di un sommelier locale, Corner del Pane, degustazioni, musica

LANGHIRANO

Ore 10 Inaugurazione della Cittadella del Prosciutto di Parma, in via del Popolo

Ore 10.30 Tavola rotonda alla Cittadella del Prosciutto di Parma

Dalle ore 10.30 alle 13 «I sapori del giallo» in piazzetta Caduti del Galilea

Ore 11 Visita guidata al Museo del Prosciutto di Parma, in via Bocchialini 7, con il conservatore dei Musei del Cibo Alessandra Mordacci. A seguire incontro con i docenti di presentazione delle proposte per le scuole del Museo con la responsabile della Didattica dei Musei del Cibo, Roberta Mazzoni

Ore 16 Degustazione alla Cittadella del Prosciutto di Parma

Ore 16.30 «I sapori del giallo» in piazzetta Caduti del Galilea

Ore 17 Degustazione alla Cittadella del Prosciutto di Parma

Ore 17.30 In via Bocchialini 7, presentazione del nuovo allestimento multimediale del Museo del Prosciutto di Parma e donazione del «Prosciutto di pietra» dello scultore Marcello Rigucci. Visita guidata con il coordinatore dei Musei del Cibo

Ore 18 «Il Prosciutto di Parma, come si fa»: dimostrazione delle fasi di lavorazione in piazza Ferrari

Ore 18.30 Prosciutti dal mondo in piazza Ferrari

Ore 19 «I sapori del giallo» nella piazzetta Caduti del Galilea

Ore 19 «Run del Prosciutto di Parma». 5ª edizione. Raduno Harley-Davidson by «Parma Chapter» a cura dell’ASDB Langhiranese nel cortile della scuola primaria, in via O. Ferrari

Ore 21 Ballo liscio nel cortile della scuola primaria in via O. Ferrari

Ore 21.30 Concerto di Francesco Gabbani nel piazzale Celso Melli

Ore 23.00 «Taverna Ponte Dance '80-'90-2000» (piazzetta retrostante il municipio

Durante la giornata: assaggi, degustazioni guidate, Prosciutti dal Mondo, incontri e laboratori del gusto alla Cittadella del Prosciutto. Alla sera musica e intrattenimento (via del Popolo), «Finestre aperte», Prosciutterie, visite e degustazioni al Museo del Prosciutto, mostra Berkel (via Mazzini), mercatino di artigianato e dell’ingegno per le strade del centro di Langhirano, mercatino del libro in Piazzetta Caduti del Galilea, mostra fotografica in piazza Garibaldi, «Il gioco è in tavola» in via XX settembre, Spazio Bimbi in piazzale Corridoni, #HAMazingpics

Domenica 3 settembre

PARMA

Portici del Grano

Bistrò del Prosciutto di Parma

Dalle 11.30 alle ore 22 Il Prosciutto di Parma in degustazione

Ore 9 Partenza manifestazione in bicicletta

Ore 11.30 «I Ham Parma»: l’aperitivo con lo chef

Ore 13 Il Prosciutto di Parma invita a pranzo: l’ospite a sorpresa

Ore 19 Happy hour con il Prosciutto di Parma. A seguire: in diretta il Radio Bruno Estate da piazza Maggiore a Bologna

Durante la giornata: postazione «Gusta, scatta e posta», mostre fotografiche itineranti, somministrazione di Vini dei Colli di Parma a cura di un sommelier locale, Corner del Pane, degustazioni, musica

LANGHIRANO

Dalle 8 alle 12 «Trofeo del Prosciutto», gara di pesca sportiva alla trota (ottava edizione) al lago Smeraldo

Dalle 9 alle 13 «Prosciutto di Parma bike»

Ore 9 «12ª Off Road del Prosciutto di Parma - Memorial Guerci»

Ore 10.15 Incontro di eccellenze gastronomiche dell’Emilia Romagna (Cittadella del Prosciutto di Parma)

Ore 10-13 «I sapori del giallo. XI Premio «Marco Nozza» per il giornalismo d’inchiesta, investigativo e informazione critica (municipio, sala del consiglio – piazza Ferrari)

Ore 11 Museo del Prosciutto: visita guidata gratuita (via Bocchialini, 7)

Dalle 14 alle 17 «Gara robot line follower» (piazza Ferrari)

Ore 16.00 Degustazione alla Cittadella del Prosciutto di Parma

Ore 16.30 «I sapori del giallo»

Ore 16.30 «LanghirHunt – Caccia al Prosciutto»

Ore 17 Degustazione alla Cittadella del Prosciutto

Ore 17 Visita guidata al Museo del Prosciutto (via Bocchialini, 7)

Ore 17.30 Dimostrazione di disosso al Museo del Prosciutto (via Bocchialini, 7)

Ore 17.30 «Il prosciutto di Parma, come si fa»: dimostrazione delle fasi di lavorazione (piazza Ferrari)

Ore 17.30 Premiazione del concorso «Un panino al Parma» (piazza Ferrari).

Ore 18 In piazza Ferrari incontro con Vittorio Sgarbi: «Cibo, storia, arte. La cultura alla base della tradizione e dell’identità di un territorio»

Ore 18 Museo del Prosciutto: «Te lo racconto io il prosciutto» (via Bocchialini, 7).

Ore 18 Premiazione «LanghirHunt – Caccia al Prosciutto»

Ore 19 «I sapori del giallo» nella piazzetta Caduti del Galilea

Ore 21 Ballo liscio nel cortile della scuola primaria, in via O. Ferrari

Ore 21.30 «Pomodori, zucchine e… cavoli a merenda» (piazza Ferrari)

Ore 22 Musica dal vivo , a seguire dj set (piazzetta retrostante il municipio).

Durante la giornata: assaggi, degustazioni guidate, Prosciutti dal Mondo, incontri e laboratori del gusto, in serata musica e intrattenimento (Cittadella del Prosciutto di Parma, via del Popolo). «Finestre aperte», Prosciutterie, visite e degustazioni al Museo del Prosciutto, mostra Berkel (via Mazzini), mercatino di artigianato e dell’ingegno per le strade del centro di Langhirano, mercatino del libro in piazzetta Caduti del Galilea, mostra fotografica in piazza Garibaldi, «Il gioco è in tavola» in via XX settembre, Spazio Bimbi in piazzale Corridoni, #HAMazingpics

COLLECCHIO

Dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 «Finestre aperte»

LESIGNANO

Dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 «Finestre aperte»

Lunedì 4 settembre

PARMA

Portici del Grano

Bistrò del Prosciutto di Parma

Dalle 11 alle ore 21 Il Prosciutto di Parma in degustazione

Ore 11 Letteratura e gastronomia: a tavola con gusto e cultura a cura di Isa Guastalla

Ore 13 Il Prosciutto di Parma invita a pranzo: l’ospite a sorpresa

Ore 18.30 Giallo in cucina

Durante la giornata: postazione «Gusta, scatta e posta», mostre fotografiche itineranti, somministrazione di Vini dei Colli di Parma a cura di un sommelier locale, Corner del Pane, degustazioni, musica

5 settembre

PARMA

Portici del Grano,

Bistrò del Prosciutto di Parma

Dalle 11 alle ore 21 Il Prosciutto di Parma in degustazione

Ore 13 Il Prosciutto di Parma invita a pranzo: l’ospite a sorpresa

Ore 19 Aperitivo con il campione. Campioni di varie discipline sportive si danno appuntamento ai fans per fotografie, autografi e un brindisi insieme

Durante la giornata: postazione «Gusta, scatta e posta», mostre fotografiche itineranti, somministrazione di Vini dei Colli di Parma a cura di un sommelier locale, Corner del Pane, degustazioni, musica

Mercoledì 6 settembre

PARMA

Portici del Grano

Bistrò del Prosciutto di Parma

Dalle 11 alle 21 Il Prosciutto di Parma in degustazione

Ore 11 «Brunch with us». Storytelling in lingua inglese

A partire dalle 19 «GonGOLAndo». Aperitivo moment a cura del Gola Gola Festival

Durante la giornata: postazione «Gusta, scatta e posta», mostre fotografiche itineranti, somministrazione di Vini dei Colli di Parma a cura di un sommelier locale, Corner del Pane, degustazioni, musica

Giovedì 7 settembre

PARMA

Portici del Grano

Bistrò del Prosciutto di Parma

Dalle 11 alle 21 Il Prosciutto di Parma in degustazione

Ore 13 Il Prosciutto di Parma invita a pranzo: l’ospite a sorpresa

Ore 18 Laboratori interattivi del gusto per bambini all’insegna della Cucina (IN)tollerante ovvero il cibo per tutti

Ore 19.30 «CucinArte»: cooking show di Ilaria Bertinelli. A seguire Assaggi per una cena gluten free, lacto free e a basso contenuto glicemico

Durante la giornata: postazione «Gusta, scatta e posta», mostre fotografiche itineranti, somministrazione di Vini dei Colli di Parma a cura di un sommelier locale, Corner del Pane, degustazioni, musica



Venerdì 8 settembre

PARMA

Portici del Grano

Bistrò del Prosciutto di Parma

Dalle 11 alle 21 Il Prosciutto di Parma in degustazione

Ore 13 Il Prosciutto di Parma invita a pranzo: l’ospite a sorpresa

Ore 19.30 «AperiTango». Cocktail della tradizione tanguera, assaggio con esibizioni di tango e le tipiche empanadas al formaggio e rivisitate al Prosciutto di Parma

Ore 21 «Noche del Tango» in piazza Garibaldi

Durante la giornata: postazione «Gusta, scatta e posta», mostre fotografiche itineranti, somministrazione di Vini dei Colli di Parma a cura di un sommelier locale, Corner del Pane, degustazioni, musica

LANGHIRANO

Dalle 20 «ParmaHAMusic Festival». Rassegna gastronomica con banchi d’eccellenza provenienti dall’Italia e dal mondo e Street food in via Veneto e via Fratti

Ore 20.30 Esibizione delle scuole di ballo country con animazione e dj set e anticipazione dei mercatini



Sabato 9 settembre

PARMA

Portici del Grano

Bistrò del Prosciutto di Parma

Dalle 11.30 alle 21 Il Prosciutto di Parma in degustazione

Durante la giornata: postazione «Gusta, scatta e posta», mostre fotografiche itineranti, somministrazione di Vini dei Colli di Parma a cura di un sommelier locale, Corner del Pane, degustazioni, musica

LANGHIRANO

In giornata «ParmaHAMusic Festival» in via Veneto e via Fratti

Dalle 10 alle 19 Festival della Crescita (castello di Torrechiara)

Ore 11 Visita guidata al Museo del Prosciutto (via Bocchialini, 7)

Ore 11 Un goal per la vita: Partita del cuore a cura di Aido. La nazionale scende in piazza: presentazione della Nazionale calcio trapiantati in piazza Ferrari

Ore 13.30 Un goal per la vita: Partita del cuore a cura di Aido. Pranzo. (campo sportivo Pertini)

Ore 15 Un goal per la vita: Partita del cuore a cura di Aido. Quadrangolare pulcini (campo sportivo Pertini)

Ore 15.30 «II trofeo memorial Delio Simonini» , gara dei cani da tartufo (via Allende)

Ore 17 Visita guidata al Museo del Prosciutto (via Bocchialini, 7)

Ore 17.30 Dimostrazione di karate tradizionale Shotokan in piazza Ferrari

Ore 18 Un goal per la vita: Partita del cuore a cura di Aido. Nazionale calcio trapiantati contro Vecchie glorie Langhiranese (campo sportivo Pertini)

Ore 19.30 Apertura prosciutterie e punti degustazione nelle piazze e per le vie del centro. Dj box di Radio Number One in piazza Ferrari

Ore 21 Premio letterario «Racconti inediti – I sapori del giallo»: serata finale e premiazione al castello di Torrechiara

Ore 22 Musica dal vivo e a seguire dj set (piazzetta retrostante il municipio)

Durante la giornata: «Finestre aperte», visite e degustazioni al Museo del Prosciutto, mercatino di artigianato e dell’ingegno per le strade del centro di Langhirano

SALA BAGANZA

Dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 «Finestre aperte»



Domenica 10 settembre

PARMA

Portici del Grano

Bistrò del Prosciutto di Parma

Dalle 11.30 alle 14 Banco degustazione per accogliere gli atleti della Cariparma Running

A partire dalle ore 19 «A tutta Birra!»: Dj set e degustazione di finger food e stuzzicherie accompagnate dalle birre artigianali

Ore 21.30 Chiusura della manifestazione

Durante la giornata: postazione «Gusta, scatta e posta», mostre fotografiche itineranti, somministrazione di Vini dei Colli di Parma a cura di un sommelier locale, Corner del Pane, degustazioni, musica

LANGHIRANO

In giornata: «ParmaHAMusic Festival» in via Veneto e via Fratti

Ore 8 Mercato di Forte dei Marmi (via del Popolo)

Ore 9 «Cavalcata del Prosciutto». Raduno motociclistico fuoristrada

Dalle 9 alle 15 Escursione guidata a piedi dal castello di Felino al castello di Torrechiara con visita al Museo del Salame (Felino) e degustazione di prodotti tipici

Ore 11 e ore 17 Visita guidata al Museo del Prosciutto (via Bocchialini, 7)

Ore 17 Esibizione di trampolino elastico con la partecipazione straordinaria dell’atleta olimpionico Flavio Cannone e degli atleti della squadra agonistica dell’Asd Langhirano Ginnastica (piazzale Corridoni).

Ore 17.30 Dimostrazione di disosso di Prosciutto di Parma e degustazione guidata da esperto sui salumi tipici del territorio al Museo del Prosciutto (via Bocchialini, 7)

Ore 18 Concerto de «I mandolinisti di Parma» nel belvedere della Badia benedettina di Santa Maria della Neve a Torrechiara

Ore 18.30 Esibizione di hip hop, parkour e ju-jitsu (piazzale Corridoni)

Ore 19.30 Esibizione di danza classica e moderna (piazzale Corridoni)

Ore 21.30 I Profani: concerto di musica Anni ’60-’70-’80 (piazza Ferrari)

Ore 22 Musica dal vivo e a seguire dj set (piazzetta retrostante il municipio)

Durante la giornata: «Finestre aperte», Prosciutterie, mercatino dell’artigianato e dell’ingegno, alimentaristi e varie, laboratorio di pittura per bambini (via Mazzini), «Gara del Prosciutto», torneo di biliardo a boccette (via Mazzini, 15)

CORNIGLIO - LESIGNANO - MONTECHIARUGOLO - SALA BAGANZA TIZZANO

Dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19

«Finestre aperte»

Sabato 16 settembre

LANGHIRANO

Dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19

«Finestre aperte»



Domenica 17 settembre

LANGHIRANO, SALA BAGANZA

Dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19

«Finestre aperte»

IL PROGRAMMA DEL FESTIVAL DEL PROSCIUTTO

È CONSULTABILE AL SITO

www.festivaldelprosciuttodiparma.com

DOVE VIENE COSTANTEMENTE AGGIORNATO