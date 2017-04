Scambio delle maglie per Parma-Reggiana: siete d'accordo?

Da giorni viaggia il tam tam della proposta dell'AIC, accettata dalla Lega Pro: la campagna "Non c'è partita senza avversario". Dopo alcuni episodi di violenza la proposta è che in ogni partita di Lega Pro fino alla fine della stagione, i capitani delle due squadre, entrino in campo indossando la maglia della formazione avversaria. E fino alla fine della stagione rientra anche la partitissima Parma-Reggiana. E sui social si è scatenata la...bagarre. Compreso capitan Lucarelli che ha postato: "Non ci penso neanche lontanamente". Voi che ne dite? Lo fareste? Siete d'accordo? (Nella foto i capitani del Parma, Lucarelli, e della Reggiana, Genevier, a maglie...invertite).