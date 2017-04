Parma ancora ko, veleni, zero gioco. Preoccupati per i play-off?

Momento di crisi, non solo nel gioco e nei risultati per il Parma. Mettendo in fila tutto: i veleni che arrivano dal calcioscommesse (leggi), il secondo ko consecutivo per i crociati (sconfitta a Bassano per 1-0 - leggi) chiamati ad una risposta sul campo e il Pordenone in ottima forma che si porta (vincendo con il Padova) ad un punto (Guarda). Il Parma si riprenderà (mancano tre partite alla fine della regular season, più alcuni giorni prima dell'inizio dei play-off) oppure è una crisi irreversibile?