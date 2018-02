Sondaggio - Siete contenti del mercato del Parma?

Vacca, Gazzola, Da Cruz, Ciciretti e Anastasio gli acquisti del Parma nelle sessione invernale di calciomercato.Tanto si è discusso sui problemi in avanti dei crociati, in tal senso tanti attaccanti sono stati accostati a più o meno probabili trattative: le ultime voci parlavano di Pazzini, Matri e del gioiellino dell'Inter Pinamonti (leggi). Ma allo scadere, ieri, del calciomercato, nessuno di loro è arrivato. Piena fiducia, quindi, al recupero di Ceravolo e calaiò. Di fatto, in nessun altro ruolo è arrivato qualche giocatore a Parma. Daniele Faggiano non ha piazzato colpi in entrata pensando alle uscite, sia per dare spazio a calciatori che hanno giocato meno, sia per sfoltire una rosa decisamente ampia.

ACQUISTI: Ciciretti (a, Benevento), Vacca (c, Foggia), Gazzola (c, Sassuolo), Da Cruz (a, Novara), Anastasio (c, Napoli).

CESSIONI: Giorgino (c, Rezzato), Coly (d, Rezzato), Galuppini (c, Cuneo), Zommers (p, Cosenza), Ramos (d, Cosenza), Giorno (c, Vicenza), Corapi (c, Trapani), Lescano (a, Sicula Leonzio), Nocciolini (a, Pordenone), Scaglia (c, Foggia), Ramos (d, Cosenza), Saporetti (d, Fermana), Germoni (d, Perugia).

Gli arrivi, sulla carta, sono molto buoni: siete soddisfatti del mercato crociato?