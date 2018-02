Parma, momento "no": cosa non va? Vota

Due sconfitte (e una vittoria) in tre partite. Sonfitte "brutte" per la poca reattività dei crociati. Questo nonostante un mercato di gennaio promosso a pieni voti da tutti, addetti ai lavori e tifosi (Guarda l'esito del sondaggio). Girone di ritorno iniziato non nel migliore dei modi, la classifica non è disperata ma le altre pretendenti non stanno certo ad aspettare il Parma. Ovvio che tutto è ancora possibile, ovvio che il Parma può ancora lottare per la Serie A: ma ogni passo falso, ora, inizia a pesare. Giochiamo a Fantacalcio e chiediamo ai tifosi-lettori dove il Parma non va, dove possibilmente migliorarlo.